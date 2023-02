Pescador morre, e outros 3 sobrevivem comendo biscoito molhado após naufrágio

Quatro pescadores baianos sofreram um naufrágio e passaram 10 dias no mar até serem resgatados na tarde deste sábado (25). A embarcação afundou após sair de Alcobaça, no extremo-sul da Bahia. Três das vítimas foram resgatadas com vida, mas uma não resistiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, os sobreviventes estavam desidratados e bastante debilitados. As informações são da TV Bahia.

Os náufragos foram encontrados por populares em uma praia no norte do Espírito Santo. Equipes do Samu e dos Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate. Os sobreviventes foram para a UTI do Hospital Estadual Roberto Silvares, no município de São Mateus. Familiares afirmam que o estado de saúde dos três é estável, mas devem seguir sob observação.

O homem que morreu foi identificado como Dmitri Xavier Cardoso, de 21 anos, ele era filho de um dos homens que também estava no barco. Ele teria falecido no quinto dia por falta de água e comida. Os outros homens acabaram sobrevivendo enquanto se alimentavam apenas de biscoitos molhados.

A perícia da Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.