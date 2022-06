Pesquisa aponta Bahia com a maior torcida do Nordeste; veja lista

A empresa Sport Track divulgou nesta terça-feira (14) o ranking atualizado com as 15 maiores torcidas de futebol do Brasil. O Bahia aparece como a 12ª maior, com 1,8% dos brasileiros torcendo pelo tricolor. O índice coloca o Bahia na frente do Fluminense (1,5%), Sport (1,3%) e América Mineiro (0,2%). O nome do Vitória não foi citado entre as 15 mais bem colocadas.

O tricolor segue com a maior torcida do Nordeste, segundo os dados da torcida. A segunda maior é a do Sport, que tem 1,5%. Apesar de seguir à frente, o Bahia apresentou uma queda no número de torcedores desde a última pesquisa, realizada em 2020. A torcida do rubro-negro pernambucano também registrou diminuição.

No levantamento anterior, o Esquadrão aparecia com 2,5% e tinha uma vantagem ainda maior em relação ao Sport, que na época registrou 1,8%. Anteriormente, o tricolor chegou a apresentar um crescimento entre 2018 e 2020, quando saiu de 2,1% para 2,5%.

Já no recorte da média das maiores torcidas, que contabiliza os levantamentos feitos de 1993 até 2022, o Bahia aparece em 13º lugar, empatado com o Sport, com 1,3% dos torcedores brasileiros.

O líder desse ranking segue sendo o Flamengo, que tem 24% da torcida no país. Em sequência, aparecem o Corinthians, com 18%, São Paulo, que tem 11,5%, e o Palmeiras, com 9,8%, e o Vasco fecha o top 5 com 4,1%.

Na média geral a classificação é a mesma, mas o líder Flamengo fica com 17,1% e o vice-líder Corinthians com 13,4%.

Torcidas por idade

Nesse quesito, o Bahia foi apontado como uma torcida que, em sua maioria, tem entre 33 e 54 anos. A pesquisa da Sport Track sinaliza que 52% da torcida tricolor ocupa essa faixa etária, enquanto 37% tem entre 16 e 33, e 12% acima dos 55 anos de idade.

Já as torcidas mais velhas são Internacional (30%), Fluminense (28%), Santos (23%) e Botafogo (23%).

A pesquisa da Sport Track aponta também quais são os clubes do exterior que têm mais popularidade aqui no Brasil. O líder do ranking é liderado pelo Barcelona (28%), Real Madrid (24%) e Paris Saint-Germain (17%). Esses números são de 2021.

Veja a lista completa da pesquisa 2022

1º) Flamengo - 17,1%

2º) Corinthians - 18,0%

3º) São Paulo - 11,5%

4º) Palmeiras - 9,8%

5º) Vasco - 4,1%

6º) Grêmio - 4,7%

7º) Cruzeiro - 2,8%

8º) Santos - 3,3%

9º) Internacional - 2,9%

10º) Atlético-MG - 3,7%

11º) Botafogo - 2,2%

12º) Bahia - 1,8%

13º) Fluminense - 1,5%

14º) Sport - 1,3%

15º) América-MG - 0,5%