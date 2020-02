Pesquisa aponta crescimento do streaming no Brasil

A Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia da PwC, empresa de auditoria presente em 158 países, mapeou os gastos de anunciantes e consumidores em 53 deles, distribuídos em 14 segmentos com projeções de crescimento até 2023. O estudo mostrou que o serviço de streaming ocupa o primeiro lugar no país entre os segmentos de maior potencial de crescimento, com uma média de 16% ao ano. Com isso a estimativa de receitas no Brasil deve mais que dobrar, saltando de 615 milhões de dólares, em 2018, para 1,6 bilhão de dólares em 2023.

Logo em seguida, ainda segundo a pesquisa, vem o crescimento da publicidade digital, que pode chegar a 12,8% em 2023, deixando o país em quarto lugar no ranking mundial de crescimento, atrás da Índia, Nigéria e China, além de se manter acima da média global de crescimento que tem projeção de 9,5%.

No ranking mundial entre os 12 maiores países, o mercado de mídia e entretenimento do Brasil conquista a terceira maior taxa de crescimento, com 5,5% até 2023. O país fica atrás apenas da China e da Índia e acima da média global, que é de 4,3%. Os gastos e investimentos na área, no mercado brasileiro, devem subir de 36 bilhões em 2018, para 47 bilhões de dólares em 2023. Desse total, 13 bilhões serão destinados a publicidade, 14 bilhões ao consumo e 19 bilhões serão gastos com o acesso à internet.

A conclusão da pesquisa da PwC aponta que esse é o momento da personalização. “Alimentada pela tecnologia e evolução do comportamento do cliente, a onda de personalização não mostra sinais de diminuir. Muito pelo contrário. O consumidor está em busca de experiências adaptadas às suas preferências e contextos e as empresas devem usar os dados e padrões disponíveis para lançar seus produtos de maneira personalizada. O desafio está em saber utilizar esses dados de forma correta e ativa, sem deixar de estabelecer uma relação de confiança com o cliente”, declara o sócio líder da PwC Brasil no Nordeste, Luciano Sampaio.

São Paulo investe em educação tecnológica

O projeto Inova Educação introduz no currículo de escolas públicas de SP, de níveis Fundamental e Médio, disciplinas ligadas à Tecnologia. Serão beneficiados 2 milhões de alunos de 3,8 mil escolas, que passarão a ter aulas semanais de tecnologia focadas em três eixos: Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, Letramento Digital e Pensamento Computacional, esse último unindo questões de dados, segurança da Internet, Fake News, cidadania digital, programação e robótica. 100 mil professores realizaram o curso de formação inicial e eles poderão se candidatar para ministrar as aulas de tecnologia e inovação.

As escolas receberão investimentos que, dependendo da maturidade de cada unidade, podem chegar até à compra de novos equipamentos. Para medir a eficiência do programa as unidades serão continuamente avaliadas segundo critérios de aplicação da tecnologia relacionada à Proposta Pedagógica, dimensão, formação, infraestrutura e recursos digitais em um processo que ouvirá a gestão, os professores e os alunos. Estão associados ao Governo Paulista na iniciativa o grupo +Unidos, fundo de investimento social sem fins lucrativos da Embaixada Americana, A Qualcomm Foundation e a Gerdau.

Alugue online

O Alugue Rápido é um aplicativo que conecta quem aluga e quem procura imóveis para alugar, e que agora está disponível em Salvador. Além de ajudar na busca pelo imóvel que mais se encaixa nas necessidades dos clientes, é possível agendar visitas e até assinar o contrato, tudo online e sem fiador ou necessidade de caução. Para o proprietário do imóvel a plataforma garante que, mesmo com inadimplência, o aluguel é repassado.

Essa garantia vem da empresa que é dona da Satartup, a Apsa, responsável pela administração de condomínios com mais de 100 mil imóveis na sua carteira. Além desse aplicativo a empresa também opera o Click Alugue, que permite a pequenas imobiliárias ou até mesmo a proprietários gerenciar anúncios, fazer avaliações cadastrais e realizar o controle financeiro mensal já com a emissão e envio de boletos.