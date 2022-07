Pesquisa FSB/BTG: Lula tem 44%, Bolsonaro 31%, Ciro 9% e Tebet 2%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da corrida ao Palácio do Planalto, agora com 44% das intenções de voto, segundo a nova pesquisa do Instituto FSB encomendada pelo banco BTG Pactual, divulgada na madrugada desta segunda-feira, 25. No levantamento de duas semanas atrás, o petista aparecia com 41% da preferência do eleitorado. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) oscilou de 32% para 31%, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos porcentuais.

No período, a diferença entre os dois candidatos passou de nove para 13 pontos porcentuais a favor de Lula. Na simulação de segundo turno, o petista vence por 54% a 36%. Duas semanas atrás, o placar estava em 53% a 37%, o que indica oscilação apenas na margem de erro.

Ciro Gomes (PDT) manteve os 9% da pesquisa divulgada no dia 11, enquanto Simone Tebet (MDB) oscilou de 4% para 2%, na margem de erro. André Janones (Avante) tem 2% e Pablo Marçal (Pros), 1%. Os demais pré-candidatos não pontuaram. Os que dizem não votar em nenhum dos presidenciáveis somam 5%; os que declaram voto branco ou nulo são 2%; e os que não sabem ou preferiram não responder são 3%.

Dois mil eleitores foram ouvidos por telefone entre os dias 22 e 24. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-05938/2022. O intervalo de confiança do levantamento é de 95%.