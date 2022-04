Pesquisa mostra que Nordeste definirá vencedor do duelo Lula x Bolsonaro

A nova pesquisa do Instituto Paraná sobre a corrida presidencial, divulgada ontem, mostra com clareza de que, hoje, a votação no Nordeste significa diferença entre vencer ou perder para os dois candidatos mais bem posicionados no páreo. De acordo com os resultados da sondagem, para concretizar o sonho de se reeleger o presidente Jair Bolsonaro (PL) terá que elevar bastante os índices de intenção de voto junto ao eleitorado nordestino, hoje limitada a 25%, no melhor dos cenários para disputa em primeiro turno. O percentual de Bolsonaro na região é 30 pontos percentuais menor que o do ex-presidente Lula (PP), sempre na casa os 55%, independente do cenário. Já Lula terá que concentrar esforços para impedir o avanço do rival no seu tradicional reduto.

Boca cheia

No segundo turno, a distância cai ligeiramente, mas o salto de Lula foi de cerca de oito pontos, contra um de Bolsonaro - 63 x 26. Prova de que, no Nordeste, o petista absorve votos dos demais concorrentes. Algo que o adversário ainda não consegue.

Voo rasante

O eleitorado nordestino adquiriu tanta importância para o xadrez nacional que o ex-governador de São Paulo João Doria Júnior, pré-candidato a presidente pelo PSDB, escolheu Salvador como segunda cidade a visitar desde que renunciou ao Palácio dos Bandeirantes - a primeira foi Brasília. O tucano estará na capital amanhã para uma série de entrevistas a rádios e emissoras de TV. No fim de semana, vai a Rio de Contas, na Chapada, para conversar com moradores que conviveram com seu pai na cidade, João Doria. O interesse na Bahia é tão grande que o paulista contratou a experiente jornalista e ex-apresentadora Carla Araújo, que comandou por mais de uma década a redação da TV Aratu, para cuidar da comunicação de sua campanha no estado.

Passagem de guarda

O deputado federal José Nunes (PSD) é apontado na bolsa de apostas da base aliada como nome certo para assumir a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), pasta que fazia parte da cota do PP. Decidido a encerrar a trajetória na Câmara, Nunes passou o bastão para o filho, Gabriel, que substituirá o pai na briga por uma vaga no Congresso.

Verdes campos

Os resultados obtidos recentemente pela soja no estado animaram os organizadores da Bahia Farm Show, maior feira do agronegócio do estado. Como 80% dos cerca de 1,7 milhão de hectares ocupado pelo cultivo do grão do Oeste baiano já estão colhidos, a uma produtividade de recorde de 66 sacas por hectare, a expectativa é de que os lucros sejam investidos na modernização tecnológica das lavouras, foco do evento, que retorna a Luis Eduardo Magalhães de 31 de maio a 4 de junho, após dois anos suspenso por causa da pandemia.

Dedo no gatilho

Fluxo intenso nos corredores da Procuradoria-Geral da República foi visto como sinal de que a Faroeste prepara para o futuro próximo uma nova - e decisiva - etapa da operação, com foco em magistrados e operadores de propina na Justiça da Bahia.

“É imprescindível levar a mensagem de que o Brasil não se resume a ódio e imprudências fiscais e ambientais. Há um Brasil responsável e justo que busca fazer a diferença

Dayane Pimentel, deputada federal da União Brasil, que acompanha o ex-juiz Sérgio Moro em agenda nos Estados Unidos