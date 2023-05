Pesquisador baiano do Centro de Pesquisa da OSID recebe prêmio internacional

O pesquisador baiano Edson Duarte Moreira, coordenador do Centro de Pesquisa Clínica das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), recebeu o Prêmio GFMD – Global Fellow in Medicines Development, que reconhece profissionais que fazem contribuições significativas para o avanço da Medicina Farmacêutica. Sob coordenação de Edson, o Centro de Pesquisa Clínica das Obras Sociais Irmã Dulce já havia sido homenageado pela farmacêutica multinacional Pfizer e pela empresa alemã BioNTech, em reconhecimento pela contribuição do núcleo da OSID nos estudos da vacina da Covid-19.

O prêmio concedido ao pesquisador foi entregue em cerimônia realizada no King's College, em Londres, no Reino Unido, na última segunda-feira (22). Os premiados recebem o título de Global Fellow in Medicines Development e tornam-se membros do comitê global de especialistas para ajudar no avanço das disciplinas envolvidas no Desenvolvimento de Medicamentos/Medicina Farmacêutica. O prêmio é instituído pela Academia IFAPP – International Federation of Associations of Pharmaceutical Physicians and Pharmaceutical Medicine (atualmente Academia GMDP – Global Medicines Development Professional).

Contente com a premiação, Edson Duarte Moreira expressou gratidão pelo título. “A notícia da nomeação para esse prêmio foi uma grata surpresa. Fiquei muito feliz pelo reconhecimento e pela oportunidade de expressar meus agradecimentos na cerimônia da premiação à Fiocruz e às Obras Sociais Irmã Dulce, que me deram "régua e compasso" para traçar essa trajetória. A essas instituições e a todos que me estenderam a mão ao longo dos anos, minha gratidão”, declarou o pesquisador, que também é médico infectologista e também pesquisador titular da Fiocruz.

Edson Duarte Moreira coordenou o núcleo de pesquisa da OSID nos estudos da vacina da covid-19 (Foto: Divulgação)

Edson ainda pontuou que não se faz pesquisa individualmente e dedicou o prêmio à sua equipe. A seleção para a premiação é feita por um comitê consultivo, formado por representantes da IFAPP, da Faculdade de Medicina Farmacêutica (pertencente aos Royal Colleges of Physicians do Reino Unido – Londres, Edimburgo e Glasgow) e de uma rede de parceiros públicos e privados da Europa voltada à inovação em medicamentos.

O pesquisador é formado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), mestrado em Saúde Pública, doutorado em Epidemiologia pela Universidade de Columbia, em Nova York, e pós-doutorado pela Universidade McGill, em Montreal. Ele também é investigador de estudos da vacina para Covid-19 da Astra-Zeneca, Sanofi e Butantã, e coordenador dos estudos da vacina da Pfizer no Brasil.