Pesquisar preços garante economia de até 80% no quilo da carne em Salvador

Quem vasculha o melhor preço consegue economizar até R$ 80 no quilo de um mesmo corte de carne em Salvador. A reportagem comparou o maior e menor custo do mesmo tipo de carne vermelha através do aplicativo Preço da Hora, que reúne dados de notas fiscais eletrônicas, e encontrou desconto de até 80% na compra do quilo do acém sem osso. No Rede Mix do Corredor da Vitória, o corte é ofertado por R$ 100, enquanto o Bompreço de Pernambués apresentou promoção de R$ 31,99 por R$ 19,99.

A busca conseguiu descontos maiores em carnes de segunda. Além do acém, o coxão duro estava em promoção de R$ 38,99 por R$ 19,49 no Bompreço. No GBarbosa, no Costa Azul, o quilo saiu por R$ 34,35 - redução de 44%. Já a chuleta varia entre R$ 26,99, no Super Estrela, em Tancredo Neves, e R$ 59,99 na D.N.L Mercearia Pituaçu.

Apesar do menor custo, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam para alta na variação acumulada dos últimos 12 meses do acém (6,31%) e capa de filé (6,05%), conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) na Região Metropolitana de Salvador.

Nas carnes de primeira, o contrafilé tem variação de 19% no mercado, saindo por R$ 61,99 no Hiper Bompreço do Caminho das Árvores, contra R$ 41,99 no Bompreço de Brotas. A picanha pode ser encontrada por R$ 79,99 no Empórium das Carnes, na Barra, e R$ 39,99 no Supermix de Tancredo Neves. O estudo do IBGE mostra aumento no preço do chã de dentro (5,29%) e alcatra (2,89%), nos últimos 12 meses.

No quadro geral, os números evidenciam tendência de acomodação dos preços, ou seja, desaceleração, com acumulado de 2022 em -1,32%, entre janeiro e julho.

Açougue x Mercado

Fregueses contam que é através da pesquisa de preços em bairros próximos que a economia acontece, priorizando casas de carne e compra apenas em dia de promoção. A aposentada Maria Aguiar, 77, por exemplo, faz compras do mês no supermercado, porém, as carnes são do açougue.

“Compro no [frigorífico] Dois de Julho, que é mais em conta. Compro tudo, filé, patinho, rabada... Comprei muita carne, foi R$ 465. Ao mês gasto quase mil reais de carne. Agora tem que cortar outras coisas, sobremesa, fruta, deixei de comprar. Na realidade tinha que cortar a carne, mas é difícil com mais gente dentro de casa”, conta.

O gerente da casa de carne Beef, em Brotas, Cinval Coelho, explica que as proteínas animais são mais baratas em açougues devido à quantidade de carne vendida. Pelo estabelecimento ter grande número de peças, a rotatividade é maior e, por consequência, os preços se equilibram conforme demanda. Outra vantagem, segundo ele, é a variedade.

“O cliente pode escolher a carne que quiser e no tamanho que desejar. No mercado já vem embalada, não tem aquilo de pedir no balcão para manipular”, afirma.

No açougue, corte da carne é um diferencial (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Embora o açougue oferte preços menores, o gerente diz que houve queda na venda de proteína bovina em 50%. Hoje, o carro-chefe é a comercialização de frango, que representa 70% das compras dos fregueses.

Para economizar, a substituição da carne de boi por frango ou por carnes de segunda foi a escolha da gestora de tráfego Aline Ribeiro, 33. Moradora da Barra, ela deixou de fazer compras semanais para buscar as carnes na promoção do dia no açougue. “A gente surfa na onda da variação do preço. Diminui consumo da carne vermelha, colocando mais frango e vai alternando os dois”, recomenda.

A equipe de reportagem chegou a visitar casas de carne e açougues em supermercados. Enquanto o movimento nas casas de carne era contínuo, o setor de açougue nos supermercados não tinha nem fila, e em alguns lugares nem açougueiro no atendimento.

Para equilibrar o movimento, Auria Araújo, gerente do Super Bompreço, na Barra, destaca a sexta-feira como dia de promoção no açougue do mercado. Durante o dia especial, o estabelecimento tem aumento de 30% a 40% no fluxo do setor.

Encarregado do açougue do local, Luís Ribeiro reconhece que teve queda na procura, mas garante que o movimento está retornando. Para ele, os preços mais caros no açougue de supermercado se justificam. “Leva para o cliente mais qualidade, frescor e cortes diferenciados, como bife. Por isso a carne de mercado é um pouco mais cara, devido à questão dos serviços”, associa.

Consumidor precisa trabalhar mais de 33h para comprar duas peças de filé por mês

Conforme dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Estado da Bahia (Dieese/BA), o consumidor teve que trabalhar 33h e 43 minutos em julho para conseguir comprar 4,5 kg de carne, peso equivalente a apenas duas peças de filé.

Embora haja reclamação acerca do valor das peças bovinas e suínas, o Dieese mostra que, de junho para julho, houve leve redução de 1,79% no preço médio do alimento.

A supervisora técnica do Dieese/BA, Ana Georgina Dias, evidencia que a queda tem sido sucessiva neste ano, mas não o bastante para equilibrar a alta de preço do produto em 2020 e 2021. “A carne é um dos poucos produtos que está [com valor] caindo. Mas o consumidor não tem essa sensação porque subiu muito de 2020 para cá”.

Ainda segundo o Dieese, em comparação com julho de 2021, a cesta básica teve alta de 21,54%. E, na variação acumulada ao longo de 2022, o aumento foi de 13,19%. Na contramão da carne, leite integral (35,23%), manteiga (9,27%) e feijão carioquinha (4,57%) foram produtos com maior variação positiva de junho para julho. O levantamento do mês de agosto ainda não foi divulgado.

A reportagem solicitou dados referentes ao aumento de preço no estado para Confederação Nacional do Comércio da Bahia (Fecomércio-BA) e Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), mas não recebeu retorno.

Chefe do setor de alimentos da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador, nutricionista Carolina Macedo dá orientações para consumidor evitar compra de carne com procedência duvidosa:



1 - Verificar condições sanitárias do estabelecimento, sobretudo, se equipamentos estão limpos

2 - Se carnes estão no balcão refrigerado

3 - Pedir para ver rótulo do produto ou nota fiscal, com atenção na tabela com informação de validade e recomendação de temperatura para armazenamento

4 - Se produto está protegido. Ele não pode ficar exposto, nem ao contato, nem à poeira - a indicação é que esteja em bandejas de isopor, embalados no papel plástico. Não pode estar envolvido em pano ou qualquer material que transpire contaminação

5 - Visar se na embalagem há selo de inspeção federal (Serviço de Inspeção Federal - SIF) e estadual (Serviço de Inspeção Estadual - SIE)



Na capital, ações de vigilância sanitária são de rotina e acontecem durante todo ano nos 12 distritos sanitários. Em caso de identificação de irregularidade em açougues, o cidadão pode fazer denúncia através do digito 156.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro