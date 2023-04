Pessach e liturgia da libertação

A comida, você sabe, é capaz de transpor qualquer distância de espaço e tempo, e nos conectar com os supostos inconectáveis e lugares nunca antes acessados pelos nossos vãos imaginários e filosofias.

E nenhuma outra religião de que eu já tenha ouvido falar a coloca a serviço da fé de forma tão pura, fundamentada, sistemática, respeitosa, linda e porque não dizer prodigiosa, como o judaísmo. A comida para a Páscoa Judaica (Pessach, que significa “passar adiante, atravessar) - assim como para muitas outras religiões e culturas como sabemos - é aquela que detém as chaves do céu, responsável pela grande passagem e conexão com o seu Divino, através de todo um ritual de peregrinação à mesa, tal qual o Êxodo a caminho da libertação do povo judeu escravizado pelo Egito. E aí é que está! Além da culinária judaica, que me arrebata completamente, ao contrário da Páscoa Católica que se volta para a adoração de um mártir (o maravilhoso Jesus Cristo) a judaica celebra a LIBERTAÇÃO de todo um povo – uma palavra tão gostosa para mim como o meu Gefilte Fish que ilustra a coluna de hoje.

No meu país, de maneira geral, os feriados religiosos são oportunidades para viajar e curtir, sem que muita gente sequer reconheça o porquê de não convir comer carne na Semana Santa, e queremos mais é que o mar pegue fogo que é pra gente comer peixe frito. Uma pena, e um atestado de falta de memória histórica, cultural, ancestral, espiritual. É pedir demais? Não. A fé - não apenas religiosa, mas simplesmente em nós mesmas, de repente - é uma ferramenta tão fundamental à existência quanto a faca amolada (beijo Milton e Ronaldo Bastos) à cozinha.

E por falar em história, deve ser mesmo o caráter religioso tão sincrético da nossa cultura que justifique essa esculhambação, esse disse-me-disse, esse pode-não-pode. Não pode carne em respeito ao sangue derramado de Cristo, mas também os peixes não sangram? Aí a pessoa vai ver o que diz o tal Código de Direito Canônico e ele não ajuda em nada quando diz que o fiel pode trocar a abstinência por uma boa ação, ou seja, se ajudar o portador de deficiência visual a atravessar a rua pode comer sua picanha sem culpa. Como é isso, gente?

É por essas e outras que eu sigo encantada com os fundamentos da dieta kosher (adequada), que na dúvida, não prioriza carne alguma, não aceita nenhum tipo de fermentação que os distraia com a alimentação de seus corpos do caminho para a alimentação de suas almas - porque de purificação os judeus entendem. E alma leve se alimenta com comida leve, intrinsecamente conectada com os processos agrícolas naturais regidos pela lua – tudo no estatuto do calendário judaico – e jejum de véspera.

E como se não bastasse, a mim - uma pessoa da seita casa-comida-e-roupa-lavada - me encanta demais também o fato da liturgia do Pessach se iniciar com a limpeza e arrumação da casa! Veja como são primorosas e reluzentes as mesas com talheres utilizados especialmente para estas ocasiões! Só depois de tudo limpo e arrumado é que se começam os preparos na cozinha, uma outra forma de purificar o alimento.

À mesa, como já disse, todo um ritual sequenciado e cheio de simbolismos que conta a história de peregrinação do povo judeu. O matzá (pão ázimo sem fermentação) e também a farinha feita com ele estão presentes o tempo todo em bolinhos fritos e cozidos guarnecidos por delicados caldos; recheios à base de batatas e cebolas tostadas; e o papel fundamental das sobremesas à base de frutas, mel, massa folhada e oleaginosas, de deixar na boca o gosto de uma vida plenamente doce para o povo judeu. Nada de bichos ou mistura de leite e carne (vida e morte), e nem álcool, presente apenas na taça simbólica do seder – primeira e simbólica parte da refeição do Pessach.

Muito orgulho de preparar o Gefilte Fish para essa coluna, um dos pratos que não podem faltar na Páscoa Judaica, de uma delicadeza e leveza sem igual que busco muito para a minha vida. O que não quer dizer que eu não vá cair no vatapá com dendê e pimenta lá pelas tantas de mais uma semana santa tão desprovida de fé.

GEFILTE FISH

O ideal é comprar um peixe fresco de dois quilos (pode ser pescada) para fazer o caldo com a cabeça, mas se você quiser facilitar a sua vida compre 1 quilo de filé e faça um caldo bem gostoso de legumes – eu até prefiro porque fica mais leve.

CALDO DE LEGUMES:

1 punhado de aipo (talo do salsão), 1 poró inteiro, 1 cebola branca pequena, 2 dentes de alho grandes, 2 folhas de louro, 1 punhado de folhas de hortelã miúda, gengibre e oliva tostados até grudar no fundo da panela. Depois solta esse fundo com adição de um bocadinho de vinho branco seco, deixa evaporar o álcool, cobre com 2 litros de água até ferver e reduzir à metade, acerte o sal, some gotas e raspas de limão, coe e dispense a parte sólida.

OS BOLINHOS:

Processe o filé do peixe com um fio de azeite de oliva e deite numa tigela. Tempere com sal e pimenta do reino moídos na hora, 1 cebola branca ralada, 1 punhadinho de salsinha picada, raspinhas de limão, 2 ovos inteiros, 2 colheres de sopa de farinha de pão (ázimo se for para seguir à risca) e pequenas colheradinhas do caldo até dar o ponto de enrolar as bolinhas (vá molhando as mãos com água para não grudar durante o processo). Depois é cozinhar no caldo fervente em fogo baixo por coisa de uma hora no máximo.

MONTE O PRATO:

Com um pouco do caldo coado e frio no fundo de um pequeno prato fundo, faça um topo em cada bolinha com uma rodelinha de cenoura cozida ao dente no caldo e solte algumas folhinhas de cebolinha fresca, de forma leve, harmoniosa e sem excessos entre elas.

Sirva como entrada fria, tenha fé, e Boa Páscoa!

*Kátia Najara é cozinheira e empreendedora criativa do @piteu_cozinhafetiva.