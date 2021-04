Pessoas com síndrome de down começam a ser vacinadas nesta quarta-feira (21)

Os soteropolitanos com síndrome de down devem começar a ser vacinados nesta quarta-feira (21), logo após a conclusão do processo de vacinação dos idosos de Salvador que, segundo o prefeito Bruno Reis, deve ser finalizado ainda nesta terça-feira (20). A imunização do grupo ocorrerá em paralelo com a dos profissionais de educação infantil com idade entre 55 e 59 anos,O anúncio foi feito pelo próprio prefeito durante coletiva virtual realizada na manhã de hoje.

“Hoje, nós vamos concluir a vacinação dos idosos na nossa cidade, um marco importantíssimo que nos libera para pensar e agilizar o processo de imunização para outros grupos com comorbidades. Muito provavelmente, a partir de amanhã, vamos iniciar as pessoas com síndrome de Down e os trabalhadores da educação infantil entre 55 e 59", informou Reis.

Sobre a vacinação dos profissionais da educação, Bruno Reis salientou que o primeiro grupo da classe será dos trabalhadores que atuam na área de educação infantil, sejam eles de escola privada ou pública e disse que a intenção é concluir rápido a vacinação desse grupo.

"Nossa expectativa, com a chegada de novas vacinas essa semana, é concluir a vacinação desse grupo de profissionais até o fim desta semana", concluiu.

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro