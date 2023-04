Pessoas educadas não bloqueiam ninguém

"Eu e o primeiro raio de sol" (rosto da pessoa entre lençóis), "tá pago!" (foto da pessoa suada), "andar com fé eu vou" (vídeo do capô do carro, avançando numa estrada), "presente de deus" (foto de alguém abraçado em outro alguém), "dona de mim" (foto de mulher em posição 'empoderada'), "conectando com minha criança interior" (foto da pessoa no parquinho da praça). Não há nada que lhe proíba de gastar horas assistindo à irrelevância do "conteúdo" alheio. Normal.

Mas a gente já sabe que as redes não podem continuar sendo só isso por muito tempo. A humanidade não é tão banal. Passada a novidade, em algum momento, esse espaço vai precisar mostrar a que será que se destina, porque já perde público mais qualificado, você também sabe disso. Muita (muita!) gente já não tem saco. O que vai trazer essas pessoas de volta? Apenas a venda de produtos? Ambiente de "publi"? Campanhas sociais? "Coaches" de tudo que há? Sei não.

Fato é que assim, do modo como são, esses espaços não vão se sustentar e as vendas (que é o que cresce e quer ser solução), por si, não parecem funcionar. Ninguém nunca ligou a tevê para assistir aos intervalos comerciais, a não ser os próprios publicitários e empresários anunciados. Tem que haver algo bem interessante pra fisgar o público alvo. Então, o que as redes serão não sabemos. Porém, o que NÃO são está óbvio: interação entre pessoas. Isso ficou lá pelo Orkut, se é que já houve, em algum lugar.

Se você ainda posta a sua vida real ou acredita que acessa o outro, de verdade, pelas redes, é que não entendeu essa parte. Ser "a mesma pessoa" que está no virtual, além de não ser um "valor", é uma impossibilidade. O esforço por isso, quando há, é só mesmo ingenuidade. Quem se exporia - verdadeiramente e por vontade própria - para desconhecidos? Tem que ser muito besta. Ou estar passando por algum tipo de surto. Acontece. Porém, de modo geral, todo mundo escolhe o que quer mostrar. Às vezes, fazendo escolhas burras, mas isso é outro papo.

Dentro dos parâmetros da normalidade, é tudo milimetricamente calculado. A pessoa que você vê na redes é, quando há alguma "sinceridade", no máximo, apenas um recorte da pessoa real. Escolho o que mostro, e, também, o que aparece em minha tela. Somos nossos próprios curadores. De dentro pra fora e de fora pra dentro. Em todas as áreas. Em diferentes níveis por algumas variáveis (financeiras, cognitivas, culturais etc), cada um de nós escolhe, além do que vai mostrar, também o que consome. Alimentos, livros, filmes, séries, informações e pessoas.

Se no presencial, com sorte, podemos falar de "relações", no virtual é o consumo do "produto pessoa". É ingestão, utilização. Dos avatares. Você consome quem lhe interessa e "paga", no mínimo, com visualizações e "reações", mesmo que sejam negativas. Elas também contam na apuração. Até só "uma olhada" conta. É o tal "alcance" da publicação. Contabilizado. Essa interação pode gerar (muito!) dinheiro para quem trabalha com isso, alavancar projetos ou apenas afagar egos de pessoas mais "necessitadas".

Um negócio (ainda) tão "rentável", um público tão "necessário" que quando "famosos" deixam de se "seguir", é fato a ser noticiado. A gente cansa de ler e, mesmo quando não conhece os personagens, já sabe que teve BO grave. Se "deixar de seguir" já é assunto, imagine "bloquear" alguém? Uma coisa tão "séria" que só as pessoas envolvidas têm acesso à desconfiança que apenas pode virar certeza pela averiguação com perfis de terceiros ou aplicativos específicos para a investigação. Há quem instale.

"Pessoas educadas não bloqueiam ninguém", já me falaram. "Se a pessoa me bloqueou, não venha falar comigo quando me encontrar", me disse outra amiga. Ou seja, sobre a melhor ferramenta de escolha das redes sociais, colocaram o único "papo sério" das interações virtuais. É o furo da rejeição no protagonismo. É, justamente, na forma de lidar com essa ferramenta, que surge a nossa humanidade. Ou seja, todo mundo é avatar até que é bloqueado. Aí vira gente. Quando é definitivamente rejeitado. Drama. Peso. Briga. Trauma.

"Pode apenas deixar de seguir", "há formas menos ofensivas de deixar de interagir", continuou aquela mesma amiga, defendendo a legitimidade da mágoa de quem recebeu o "block". Qualquer sentimento é legítimo, eu sei. Mas sigo impressionada com certo tipo de imaturidade, em adultos. Se no mundo presencial já há poucas coisas a serem levadas a sério, o que dizer das interações virtuais? Vai aqui um bem-aplicado "é mimimi". Ou PDT: Precisa De Terapia. Com certa urgência, aliás.

Cada um come do que gosta. Não, não basta "deixar de seguir" ou "desfazer amizade", já que o avatar em questão ainda pode aparecer em interações com avatares em comum, nem que seja apenas citado. Isso, além de olhar meus perfis, mesmo que, pelo menos no meu caso, calculados e bem fechados. Tem a tal opção "restringir" na qual você deixa o avatar falando sozinho, só você vê o que ele comenta. Oxe, pode atazanar justo a mim? Não quero. Por não querer consumir (nem ser consumida) por muitos avatares, tenho milhares deles bloqueados. Da maioria dos bloqueios nem lembro os motivos, mas confio em minha eu do passado.

Da mais recente leva, tô lembrada. Foi uma senhora que gosta de fazer prints de posts meus para espalhar gerando cizânia (ó quidisgraça!), um idoso que eu não conhecia até saber que ele fuxica meus perfis e chama meu avatar de "blogueira fuleira" (ou algo assim...hahahaha) e uma moça burra que disse que ia me denunciar por eu ter usado a palavra "viadagem", ironicamente, em um post anti-homofóbico. Exemplos. Quero consumir esses produtos? Pra quê?

Aquele botãozinho é paz. Pode até ter ódio, em alguns casos, mas às vezes, é apenas a escolha de só ter notícias - ou encontrar a pessoa por trás do avatar - como era antigamente com quem não tínhamos intimidade, obrigação ou afinidades: por acaso, quando os caminhos, inevitavelmente, se cruzarem. Acho saudável. Dar um "oi" na padaria, fazer um aceno com a mão, não vai tirar pedaço. Aí, sim, é ser apenas educada. Aliás, se for por falta de coragem, aviso que, quem quiser, pode me bloquear à vontade. Não ganho dinheiro nas redes e a terapia tá em dia. Não me ofendo nem nada.