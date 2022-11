Pessoas são fundamentais mesmo em tempos digitais

Por mais que os processos de digitalização avancem nos mais diversos ramos de negócios, a atuação humana sempre será fundamental. Mesmo em tempo de máquinas, robôs e inteligência artificial cada vez mais complexa, uma pessoa do outro lado do balcão sempre irá fazer a diferença.

Mesmo antes da pandemia, o empresário Sérgio Sampaio, administrador de imóveis, que está completando 50 anos de carreira e acabou de lançar o e-book Os gargalos da administração de imóveis, já vinha incorporando ferramentas digitais à empresa que tem o mesmo nome dele. Ele participou do programa Política & Economia, ontem, que contou ainda com a participação da fundadora e CEO da MyCond, Ana Rita Oliveira, sobre a digitalização na gestão de imóveis e condomínios.

“Eu comecei lá atrás numa garagem, sozinho, recém-casado e com minha mulher grávida. Já fazia corretagem de imóveis, mas era uma coisa que não dava um resultado fixo, até que apareceram dois apartamentos de um cunhado meu para administrar”, lembra Sergio Sampaio. A partir destes dois, iniciou-se uma das histórias mais bem sucedidas no mercado de administração imobiliária de Salvador.

Segundo Sampaio, o mercado vem se modificando continuamente nestes 50 anos, porém ele destaca a pandemia como um momento que provocou uma aceleração no processo de transformação. “Antigamente fazer um processo de locação era algo complicadíssimo e chatíssimo, muito burocrático, e hoje é tudo bem simples, tem um sistema de aluguel expresso, que a gente resolve em até 24 horas, apenas com o nome e o CPF”, exemplifica. “É uma evolução muito bacana, mas o princípio foi duro, bastante complicado”.

O empresário do segmento imobiliário acredita que a principal diferença nos processos de locação antigamente e agora está na velocidade com que as coisas se dão atualmente. O cliente tinha apresentar dois cadastros enormes dele e do fiador, aquilo ia para uma empresa de cadastro, se tivesse condições de pagar fazia-se um contrato, que era assinado por ele, fiador, mulher do fiador, as firmas tinham que ser reconhecidas, entre outras medidas, lembra. “Era um processo complicadíssimo, chatíssimo, demoradíssimo e, com os processos novos, tudo isso foi melhorando gradativamente e hoje você tem processos de locação com muita facilidade e êxito”, aponta.

Agora, ressalta o empresário, o desafio está em saber balancear o que é feito de maneira digital e automatizada e a ação humana. “Eu acho que tem coisas que precisam ser faladas, conversadas, tem processos que a máquina sozinha não faz, embora ajude bastante”, aponta.

Já nasceu digital

No caso da MyCond, uma startup de gestão condominial, a realidade sempre foi digital. Entretanto, Ana Rita Oliveira fez questão de ressaltar que o uso da tecnologia não deve ser visto como algo que prescinde da ação humana. “Pelo contrário, a tecnologia permite que as pessoas se livrem das tarefas repetitivas e usem o tempo com aquilo que só elas podem fazer”, aponta.

“A tecnologia veio para permitir que o ser humano se dedique a processos mais nobres. Não tem sentido colocar uma pessoa para fazer trabalhos repetitivos, que podem ser feitos por uma máquina. A pessoa precisa fazer algo que gere diferencial”, acredita. “Nós não somos só máquinas, temos uma equipe que trabalha das 7h às 22h, de segunda a segunda, porque quando há um problema, o morador quer falar com uma pessoa”.

A MyCond nasceu de uma demanda pessoal na família de Ana Rita. “Grande parte das startups nascem para resolver uma demanda pessoal. Como foi exatamente assim porque eu me casei com um síndico e vi que a vida dele era um inferno”, conta. O jeito foi chamar o marido para conversar e fazer uma proposta. “Eu disse pra ele, ‘ou a gente faz uma empresa para resolver a sua vida, ou vamos acabar nos separando’”, conta. Profissional de Tecnologia da Informação, com uma empresa na área, Ana Rita foi à luta.

“Os condomínios ficaram muito complexos, a gente não tem mais aquele padrão de três andarezinhos de escada sendo lançados. Nós temos muitos empreendimentos que possuem a complexidade e a movimentação de recursos de uma pequena cidade”, afirma. E para deixar claro que está falando literalmente, a empresária conta que administra condomínios com arrecadação mensal superior a R$ 500 mil. “São estruturas com 16 áreas de lazer, 500 unidades, que recebem 11 mil visitantes por mês, 5 mil encomendas mensalmente”, conta.

Com este cenário, a administração dos espaços deixou de ser algo que podia ser controlada num caderninho por uma pessoa, acredita. “Ao mesmo tempo em que se tornou mais complexa a gestão, ainda tinha a demanda de uma autogestão, das pessoas participarem das decisões, daí veio a ideia de fazer o aplicativo”, explica.

Além de ter garantido que tudo permanecesse bem em casa, a empresa de Ana Rita se mostrou uma solução interessante para 600 condomínios. Hoje a MyCond está presente em todo o território nacional e já está iniciando um processo de internacionalização. A empresa atende desde estruturas com 20 unidades até espaços com mais de mil.