Pessoas são picadas por agulhas com substância nociva na Europa

Em meio a 29ª edição da The Street Parade, em Zurique, na Suíça, oito pessoas foram atacadas por meio de picadas de agulhas. A situação ocorreu no último sábado (13) e tem sido frequente na Europa. Ao todo, mais de 50 casos já foram denunciados desde julho. Durante a festa na Suíça, 72 pessoas foram levadas ao hospital.

Boa parte das vítimas são mulheres que estavam em ambientes descontraídos, como bares e restaurantes. Segundo o site O Globo, não houve detecção de substâncias químicas nos corpos, mas as autoridades da França abriram investigações para uma "substância nociva" em vários locais. As vítimas têm relatado sintomas como vertigens, perda de equilíbrio, dores musculares, náuseas e suores.

Mulheres que foram atacadas e que estão com medo dos ataques, se manifestaram nas redes sociais, principalmente por vídeo através do aplicativo TikTok. Em uma gravação, uma jovem relatou que ficou por trinta minutos com o entorpecente em seu corpo. "Eu não vou [mais] a boates ou eventos assim por muito tempo, isso é certo", comentou.