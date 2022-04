Pet atleta: Corrida de Cachorros reúne 70 cães em Alphaville

Bartô é um cachorro cheio de energia, ama passear e encontros que pode conhecer novos cães e reencontrar amigos, além de ser bom de aventura: curte trilha caminhada e não pode faltar uma lagoa. O cão da raça golden retriever foi um dos pets que marcaram presença na manhã desse domingo (3), na primeira edição da Corrida e Caminhada de Cachorros no bairro de Alphaville, em Salvador.

A 'Caorrida' reuniu 70 animais inscritos e contou também com sorteios de brindes, serviços de avaliação nutricional e mais dicas e orientações para os tutores sobre a utilização de filtro solar, hidratação e petiscos naturais. E Bartolomeu aproveitou tudo isso e mais um pouco, como conta o tutor do golden e estudante de odontologia Iago Vinicius Ferreira, 22 anos.

“O clima foi maravilhoso de ver as pessoas acordando cedo para se divertir com seus cães. Bartô saiu extremamente feliz e exausto, ganhou tudo que ele mais ama, sorvete, iogurte, água de coco e petiscos. Com toda certeza, ele ia querer que todas as manhãs fossem como essa”, comentou ele.

Para Iago, esse tipo de atividade ajuda a estimular uma abertura cada vez maior da presença de animais em espaços públicos. “Projetos assim, acabam sendo muito importantes para a interação dos cães, a saúde deles e contato do dono com seu cachorro”, completou.

O evento foi organizado pela assessoria esportiva Inmpacto Saúde, que segundo o coordenador do evento, Humberto Santana, deve se repetir mais vezes.

“A corrida surgiu para colaborar na conscientização da importância da prática de atividade física para os humanos e também para os pets. Essa é só a primeira edição de outras que virão, disseminando o bem-estar e qualidade de vida com atividades ao ar livre”, adiantou.