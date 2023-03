Petrobahia projeta investimentos de R$ 23 milhões este ano

A Petrobahia, distribuidora de combustíveis com sede em Salvador, encerrou o ano de 2022 com venda superior a 1 bilhão de litros de combustíveis – o que representa um crescimento de 16,64% no volume vendido em relação a 2021 e um faturamento de R$ 5,7 bilhões. Os números colocam a empresa com a 4ª distribuidora que mais cresce no Brasil, atualmente com possui 130 clientes contratados.

Em 2023, o plano é investir R$ 35 milhões em infraestrutura, tecnologia e crescimento da rede de postos bandeirada. Hoje a Petrobahia também é a 5ª maior distribuidora de combustíveis do Nordeste e a 4ª em número de postos bandeirados da Bahia, totalizando mais de 100 pontos de revenda em todo o país.

No geral, as vendas de combustíveis por distribuidoras no país cresceram 2,5% em 2022, na comparação com o ano anterior, totalizando aproximadamente 143 bilhões de litros, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).