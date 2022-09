Petrobahia utiliza novo produto para se expandir no mercado de combustível marítimo na Bahia

A distribuidora de combustíveis Petrobahia está expandindo as atividades para o mercado de combustível marítimo com o Óleo Diesel Marítimo. O Maré, como é chamado, é utilizado em motores de pequenas e médias embarcações e foi projetado para preservar a vida útil dos tanques abastecidos.

O produto também atende à normativa da Organização Marítima Internacional (IMO), que estabelece o limite de 0,5% de enxofre nos combustíveis marítimos, o que contribui com a redução das emissões de gases do efeito estufa e dos impactos ambientais.



De acordo com o CEO da companhia, Thiago Andrade, como distribuidora de combustível marítimo, a Petrobahia é parceira da Economia do Mar, projeto idealizado pela Marinha do Brasil, que reconhece Salvador como a capital da Amazônia Azul. "Nosso foco é transformar a baía de Todos-os-Santos - maior baía do Brasil e segunda maior do mundo – em um polo de abastecimento de combustíveis marítimos para fomentar o desenvolvimento de toda economia que gira em torno dessa cadeia, com geração de emprego, renda e riqueza para a Bahia”, explica.



A Petrobahia é a 5ª maior distribuidora de combustíveis do Nordeste e também a 5ª em número de postos bandeirados da Bahia, totalizando 74 unidades. Auditada pela Big Four desde 2001, sem ressalvas, a empresa está presente em 13 Estados e atua com combustível de aviação, através da joint-venture com a britânica British Petroleum, que resultou na Air BP Petrobahia, além de combustíveis automotivos, com destaque para o Gás Natural Comprimido - GNC e o Gás Natural Liquefeito - GNL.



Amazônia Azul



Conceito lançado pela Marinha do Brasil, baseado na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) que estabelece a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) marítima de 200 milhas náuticas de largura para todos os países costeiros. No Brasil, esta ZEE forma um território molhado de 4,5 milhões de km² que circunda toda a costa brasileira, uma área maior do que a Amazônia Verde, onde a camada líquida, o solo e o subsolo marítimo (pré-sal) - foram agregados ao patrimônio nacional.



Esta é uma área que só o Brasil pode explorar economicamente e que, por conta das riquezas naturais e minerais abundantes, é chamada de Amazônia Azul, numa comparação à importância da floresta amazônica para o país. Navegação, pesca, turismo, geração de energia renovável, e, principalmente, extração de petróleo e gás fazem da faixa oceânica fundamental para a economia e a soberania do país.



Na área da Amazônia Azul estão as reservas do pré-sal e dele se retira cerca de 85% do petróleo, 75% do gás natural e 45% do pescado produzido no país. Via rotas marítimas são escoados mais de 95% do comércio exterior brasileiro. Nessa área existem recursos naturais e uma rica biodiversidade ainda inexplorados.