Petrobras inicia processo de venda de fatias em empresas de energia eólica

A Petrobras informou nesta sexta-feira (31) que deu início ao processo de venda da totalidade de suas participações acionárias nas empresas Eólica Mangue Seco 1 e Eólica Mangue Seco 2, proprietárias de usinas de geração de energia eólica.

Na Mangue Seco 1, a Petrobras e a Alubar Energia S.A possuem, respectivamente, 49% e 51% de participação, segundo o comunicado. Na Mangue Seco 2, a Petrobras e a Eletrobras têm, respectivamente, 51% e 49% de participação.

As eólicas Mangue Seco 1 e 2 estão localizadas em Guamaré, no Estado do Rio Grande do Norte, e fazem parte de um complexo de quatro parques com capacidade instalada total de 104 MW.

Cada empresa detém e opera um parque eólico, com capacidade de 26 MW, disse a Petrobras.