PF cumpre mandados em combate ao tráfico de drogas em Feira de Santana

A Polícia Federal deflagrou uma operação em Feira de Santana, em um desdobramento da apreensão de 100kg de cocaína em um caminho, em abril deste ano. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (18). A ação teve apoio da Polícia Militar.

A investigação, que agora visa identificar outros participantes do crime, apontou para uma pessoa que seria receptadora da droga na cidade. Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedido pela Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos de Feira de Santana.

No local, foram apreendidos um aparelho celular e documentos em poder do investigado, os quais serão submetidos a perícia com a finalidade de constatar a ocorrência do crime.

O investigado ficará custodiado no Presídio Regional de Feira de Santana à disposição da justiça e irá responder pelo crime de tráfico de drogas, insculpido nos art. 33 e 35 c/c art. 40, V da Lei nº 11.343/06.