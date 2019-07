PF deflagra 2ª fase da E o Vento Levou com investigações na Bahia

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 25, a segunda fase Operação E o Vento Levou para investigar o destino final de dinheiro desviado da empresa Cemig Geração e Transmissão. De acordo com a PF, provas produzidas até o momento apontam para pessoas e empresas de Minas Gerais e da Bahia.

Agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão nos endereços das pessoas e empresas envolvidas com os fatos investigados, nas cidades de São Bernardo do Campo (SP), Salvador, Lauro de Freitas e Milagres, na Bahia, e em Nova Lima (MG). As ordens foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo.

A primeira fase da operação focou no desvio de dinheiro da empresa Cemig Geração e Transmissão por meio do aporte de R$ 850 milhões de reais na empresa Renova Energia SA com posterior repasse de parte deste recurso por meio do superfaturamento de um contrato com a empresa Casa dos Ventos e escoamento dos valores através de sua transferência a várias empresas. Em seguida, o dinheiro foi convertido em espécie e distribuído a diversas pessoas.

Aos investigados poderão ser imputados, na medida de suas participação nos fatos, os crimes de Associação Criminosa, Peculato, Lavagem de Dinheiro, e Falsidade Ideológica cujas penas, somadas, poderão resultar em 9 a 38 anos de prisão.