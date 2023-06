PF e SSP fazem operação para combater extração ilegal de ouro e homicídio na Bahia

A Polícia Federal e a Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, em conjunto com o Ministério Público - através do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas – Gaeco -, Polícia Civil e Polícia Militar - CORREG/PM/BA, deflagaram, na manhã desta terça-feira (6), as Operações Garça Dourada e Urtiga. As ações tem como objetivo o cumprimento de mandados judiciais decorrentes de investigações relativas à mineração ilegal de ouro e homicídio nos municípios de Santaluz, Jacobina, Valente e Santa Bárbara.

A investigação identificou que os investigados praticam a extração ilegal de ouro há anos, na região de Santaluz, tendo evoluído no crime para a construção de laboratórios, onde recebem e refinam rejeitos de moagens, executadas por garimpeiros ilegais, através de processo químico industrial. O ouro é extraído do rejeito pelo procedimento da lixiviação, com a utilização de grande quantidade de cianeto de sódio, diz a PF. Cerca de 60 policiais federais participam das operações.

A previsão é de cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, nos municípios de Santa Luz, Cansanção e Nordestina, além de dois mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA.

Os investigados poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, associação criminosa, posse de artefatos explosivos, extração ilegal de recursos minerais e uso/armazenamento ilícito de substância tóxica, perigosa e nociva. As penas, somadas, podem chegar a 19 anos de reclusão.

A prática ilegal pode causar grande impacto para a saúde humana e para o meio ambiente local, tendo em vista a utilização ilícita de cianeto de potássio ou cianeto de sódio, substâncias altamente tóxicas e cuja compra e uso são controlados pelo Exército Brasileiro.