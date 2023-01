PF faz busca e apreensão em endereços de Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro

Endereços de Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram alvos de busca e apreensão nesta sexta-feira (27). Agentes da Polícia Federal realizam mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que mira envolvidos nos ataques ás sedes dos Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Equipes fizeram buscas em endereços localizados em Brasília e no Rio de Janeiro,

Léo Índio participou das destruição dos prédios do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso. Ele publicou imagens em cima do Congresso Nacional e próximo ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em uma das publicações, ele aparece com os olhos vermelhos – segundo ele, devido ao gás lacrimogêneo usado pela Polícia Militar.

A Lesa Pátria também cumpriu mandato de prisão contra a bolsonarista conhecida como "dona Fátima Tubarão", Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza. Ela foi presa em Santa Catarina.

Fátima Tubarão aparece em um vídeo debochando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na gravação ela diz "vamos para a guerra. Vou pegar o Xandão".

Segundo informações da PF, nesta terceira fase serão cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão em cinco estados e no DF.

Em Minas Gerais, foram presos Eduardo Antunes Barcelos, da cidade de Cataguases, e Marcelo Eberle Motta, de Juiz de Fora. No Paraná, foi preso o empresário Claudio Mazzia.