PF faz buscas em casas e gabinete de Marcos do Val, e conta no Twitter é bloqueada

A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (15), mandados de busca e apreensão em todos os endereços do senador Marcos do Val (Podemos-ES), inclusive, no gabinete. A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

De acordo com o UOL, Do Val é investigado por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta de governo legalmente constituído, associação criminosa e divulgação irregular de informações confidenciais.

A operação, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, faz buscas no gabinete do senador, e em duas casas dele, em Brasília e em Vitória. O Twitter do parlamentar foi tirado do ar, uma vez que a decisão determinou que o parlamentar se abstenha de publicar e promover notícias falsas e ataques as instituições. Agora, na conta de Do Val aparece a mensagem de "Conta Retida por determinação legal".

A investigação está ligada a relatos do senador sobre um suposto plano golpista que envolveria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Ele já afirmou ter sido coagido a tentar incriminar Moraes, e mudou a versão várias vezes desde então.

Ainda na quarta-feira (14), o senador publicou no Twitter que as ações do ministro são inconstitucionais: "É notório em todos os meios jurídicos e entre e entre os magistrados, por todo o Brasil, as ações anticonstitucionais do ministro Alexandre de Moraes".