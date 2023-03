PF faz operação em Barreiras contra grupo que fraudava benefícios do INSS

A Polícia Federal uma operação em Barreiras, nesta quarta-feira (22), para desarticular uma quadrilha que fraudava benefícios previdenciários do INSS. Servidores de Cartórios de Registros de Pessoas Naturais de diversos municípios da Bahia e do Paraná estariam envolvidos no esquema.

Na Operação Falsa Mortis foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA. A justiça também autorizou a quebra do sigilo de dados dos equipamentos de informática apreendidos, bem como acesso imediato aos aparelhos eletrônicos encontrados na posse das pessoas investigadas.

Segundo a PF, os servidores dos cartórios junto com escritórios de contabilidade fraudavam benefícios de pensão por morte e salário maternidade usando documentação falsa.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de estelionato previdenciário, inserção de dados falsos em sistemas de informações, falsificação de documento público e associação criminosa.