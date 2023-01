PF faz operação na Bahia contra quadrilha que desviava equipamentos da Codevasf

Uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (11) cumpre dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva em Campo Formoso, na Bahia, e Petropolina (PE). Batizada de Indra, a ação busca desarticular um grupo criminoso especializado em desviar tratores e equipamentos agrícolas da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraníba (Codevasf).

Segundo a PF, o grupo atuava através de fraude nos processos de doações de bens da empresa para prefeituras no interior da Bahia.

A ordem de prisão dos dois suspeitos, que não foram identificados, se justifica porque eles estão destruindo provas do crime para atrapalhar a investigação, diz a PF.

A quadrilha tinha envolvimento de um funcionário da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, que tem sede em Juazeiro, segundo a investigação. O funcionário, que era terceirizado, já foi demitido, segundo a Codevasf (veja mais abaixo).

O grupo falsificava ofícios de gabinetes de deputados federais que indicavam prefeituras do interior baiano como beneficiárias de doação de tratores e implementos agrícolas. As fraudes aconteciam no processo de doação de bens, cujas compras aconteciam com recursos públicos destinadas à Codevasf através de emendas parlamentares.

A estimativa é de que o prejuízo causado ultrapassou meio milhão de reais.

Os investigados vão responder por associação criminosa, peculato e estelionato qualificado, com penas somadas podendo chegar a mais de 12 anos de prisão.

A PF diz que a investigação continua, também tentando recuperar os bens desviados para restituí-los ao patrimônio público.

Codevasf diz que levou caso às autoridades

Em nota, a Codevasf informou que a operação da PF é resultado direto de uma denúncia feita pela estatal às autoridades policiais. Os crimes aconteceram em agosto do ano passado, diz o texto.

O funcionário envolvido no esquema, que era terceirizado, foi demitido ainda no início das investigações, por ordem da companhia, diz a Codevasf.

Os desvios foram descobertos graças à "eficácia de seus processos de controle", acrescenta a Codevasf.

"Para apuração dos fatos, a Codevasf levou aos investigadores imagens de câmeras de segurança e acervo documental associado aos bens. O comunicado oficial da Polícia Federal emitido nesta quarta-feira registra que a investigação contou com apoio irrestrito da Companhia", acrescenta. A companhia diz que seguirá compartilhando com a investigação.