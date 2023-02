PF instaura inquérito contra empresário que agrediu Gilberto Gil durante Copa

A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o empresário Ranier Felipe dos Santos Lemache, de 43 anos, e seus possíveis crimes. Ele é acusado de agredir o cantor Gilberto Gil, de 80 anos, durante a Copa do Mundo no Catar, em dezembro do ano passado.

Segundo o G1, a investigação vai apontar se o empresário cometeu crimes previstos no Estatuto do Idoso, tais como discriminação contra pessoa idosa, divulgação de informações ou imagens depreciativas ou injuriosas, injúria com base em elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Se somadas, as penas para essas violações podem variar de 2 anos e 6 meses a 7 anos de prisão.

Relembre

O caso aconteceu durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Na ocasião, Gilberto Gil foi hostilizado com frases como “Vamos Bolsonaro” e “Você ajudou o Brasil para c******”. Em vídeos que registram o momento das agressões, ainda é possível ouvir “vamos, Lei Rouanet” e “obrigado, filho da ****”.

O empresário Ranier Felipe dos Santos Lemache, dono de franquias da Domino’s e do Spoleto no Rio de Janeiro, foi identificado nas imagens por usuários do Twitter. Ele fez uma publicação assumindo ter feito provocações a Gil, mas negou ter ofendido o cantor.