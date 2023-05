PF investiga elo entre gastos feitos por Michelle Bolsonaro e ex-fornecedor do governo

Uma madeireira, que tinha contratos públicos durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro teria realizado uma série de transferências para um militar que trabalhava com, Mauro Cid, ex-chefe da -Ajudância de Ordens da Presidência no governo anterior. As investigações da Polícia Federal, divulgadas pela Folha de S. Paulo, indicam que o segundo-sargento Luis Marcos dos Reis fez ao menos 12 depósitos em dinheiro na conta de uma tia da então primeira-dama Michelle Bolsonaro. Os pagamentos teriam ocorrido até julho de 2022.

A empresa Cedro do Líbano Comércio de Madeiras e Materiais para Construção, com sede em Goiânia (GO), a pouco mais de 200 km do Distrito Federal, seria a origem de R$ 25.360 que constam na conta bancária do sargento que trabalhava com Cid. De acordo com informações da PF obtidas pela Folha, o dinheiro era depositado pelo pai da sócia da empresa, Vanderlei Cardoso de Barros. Em ao menos uma ocasião, o dinheiro foi transferido direto da conta bancária da Cedro. Ao cair na conta, o sargento a serviço de Cid sacava as notas em um caixa eletrônico.

Ainda segundo a PF, Dos Reis era responsável pelos pagamentos de despesas da ex-primeira-dama Michelle. A Polícia Federal pediu a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do ajudante de ordens. Os pedidos foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), entre os meses de outubro e dezembro de 2022.

As solicitações têm como base as mensagens de Mauro Cid encontradas a partir da quebra do seu sigilo telemático na investigação sobre o vazamento do inquérito sigiloso do ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Luís dos Reis foi um dos presos no último dia 3 na operação Venire, que investiga a inserção fraudulenta de dados no sistema de vacinação do Ministério da Saúde.

Segundo a PF, o Portal da Transparência mostra que, de 2020 a 2022, durante o governo Bolsonaro, a Cedro Líbano recebeu recursos federais por meio de contratos com a Universidade Federal do Espírito Santo, Instituto Federal de Tocantins e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf).

A análise da Polícia Federal nas contas de Luís Marcos dos Reis mostra várias transações entre ele e a empresa ou pessoas vinculadas a ela. Dos Reis aparece recebendo e enviando valores para a empresa e para uma de suas sócias de 2019 a 2022.

Ele também manteve transações com o pai de uma das sócias da empresa. “A soma das transações a crédito para a conta de Luís Marcos dos Reis é R$ 101 mil. As transações com débito da conta do investigado totalizaram R$ 69 mil”, diz a PF ao apontar um saldo de R$ 32 mil positivo para o assessor de Bolsonaro nas transações com a empresa.

De acordo com os investigadores, até o fim do ano passado ainda não havia sido possível identificar vínculo formal ou informal entre o ajudante de ordens e a empresa para justificar a movimentação financeira.

“Tais transações se tornam ainda mais incompreensíveis se considerarmos o fato de Luís Marcos Dos Reis ser servidor público, sargento do Exército Brasileiro, lotado até julho de 2022 na Ajudância de Ordens da Presidência da República”, apontam os investigadores.

No mesmo período em que recebe da empresa, o ajudante de ordens de Bolsonaro aparece envolvido nas transações que são investigadas pela PF sob suspeita de desvio de dinheiro da Presidência por meio de Mauro Cid e a pedido de Michelle Bolsonaro.

O assessor, diz a PF, repassou valores para pessoas indicadas pelas assessoras de Michelle. Entre elas, a tia da ex-primeira-dama, Maria Graces de Moraes Braga, para quem o assessor fez 12 depósitos em espécie. Ele também fez três depósitos para Rosimary Cardoso Cordeiro, responsável por emitir um cartão de crédito utilizado por Michelle.

No pedido de quebra de sigilo para avançar na investigação sobre a relação do assessor de Bolsonaro, a PF aponta a empresa e as transações de Dos Reis com outros ajudantes de ordens. São citados Mauro Cid e Osmar Crivelatti.

Além das transações financeiras, a PF investiga as informações apresentadas pela empresa Cedro Libano em seus contratos com o governo. À universidade a empresa forneceu “colhedora de forragem de uma linha para espécies de forrageiras” e para o instituto, uma “plantadeira, tipo engate hidráulico”. No caso da Codevasf, chamou atenção dos investigadores o fato da Cedro, sediada em Goiânia (GO), fornecer quatro plantadeiras e adubadeiras para um projeto no Amapá custeadas com emenda parlamentar da bancada de deputados do estado.

A reportagem tentou entrar em contato com Rosimary, Luís dos Reis e Maria Graces. O advogado de Cid, Bernardo Fenelon, afirmou que “por respeito ao Supremo Tribunal Federal, toda e qualquer manifestação defensiva será feita nos autos do processo”. A Cedros foi procurada, mas não retornou o contato.

Vanderlei Cardoso disse à Folha que é amigo do militar e que o dinheiro foi um “empréstimo”, e que não sabia como o valor seria usado. As defesas de Bolsonaro e de Michelle negaram que os recursos tenham pago despesas da ex-primeira-dama.

Preocupação com gastos

As conversas interceptadas pela Polícia Federal revelam que o ex-ajudante de ordens se preocupava com as movimentações financeiras da ex-primeira-dama. Nas trocas de mensagens entre ele e duas assessoras de Michelle Bolsonaro fica clara uma orientação para o pagamento em dinheiro em espécie das despesas da esposa de Bolsonaro. De acordo com a transcrição dos áudios de WhatsApp que constam na intercepção obtida pelo portal UOL, Cid demonstrava preocupação de que o mecanismo fosse descoberto.

A quebra de sigilo, determinada pela Justiça, mostra temor de Cid de que os gastos em dinheiro vivo viessem à tona e fossem interpretados como um esquema de rachadinha, a exemplo da investigação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Ministério Público do Rio de Janeiro. "É a mesma coisa do Flávio", disse Cid, sobre os desembolsos em espécie, em áudio para a assessora Giselle dos Santos Carneiro, que trabalhava com a ex-primeira-dama.

Em resposta à publicação, o ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, Fabio Wajngarten, disse que “não há nada de ilegal nas transações efetuadas“.

Em janeiro, reportagem do portal Metrópoles já apontava o ex-ajudante como o responsável por pagar as contas do clã presidencial em dinheiro vivo, e a tentativa de apurar se Cid operava uma espécie de “caixa paralelo” por meio de saques de recursos dos cartões corporativos. À época, o esquema foi é negado por Bolsonaro.

A investigação apurou que Michelle usava um cartão de crédito vinculado à conta de Rosimary Cardoso Cordeiro, assessora parlamentar no Senado e amiga de longa data dela. Cid pagava a fatura do cartão em dinheiro vivo, em uma agência do Banco do Brasil dentro do Palácio do Planalto.

Nos áudios revelados agora, as assessoras de Michelle, Cintia Borba Nogueira e Giselle dos Santos Carneiro da Silva, conversam com Cid sobre o pagamento das despesas da ex-primeira-dama. As duas afirmam que tentam convencer Michelle a parar de usar o cartão de crédito da amiga.

“Então hoje é essa situação do cartão realmente é um pouco preocupante. O que eu sugiro para você é o seguinte. No momento que você for despachar com ela, é esse assunto. Você pode falar com ela assim sutilmente, né? (...) Mas eu acho que você poderia falar assim: dona Michelle, que é que a senhora acha da gente fazer um cartão para a senhora? Um cartão independente da Caixa. Pra evitar que a gente fique na dependência da Rosy. E aí a gente pode controlar melhor aqui as contas (....). Pode alertá-las o seguinte, que isso pode dar problema futuramente, se algum dia, Deus o livre, a imprensa descobre que ela é dependente da Rose, pode gerar algum problema”, diz Cintia Borba em áudio enviado à colega Giselle Nogueira em 30 de outubro de 2020, segundo reportagem da Folha.

Em outro áudio, Giselle conta a Mauro Cid ter conversado com uma pessoa próxima a Michelle — Adriana —, e que a ex-primeira-dama ficou “pensativa”, mas que continuaria a usar o cartão de Rosimary. Mauro Cid responde o áudio de Giselle e cita o nome de Flávio Bolsonaro: “Giselle, mas ainda não é o ideal isso não tá? (o uso do cartão de Rosimary). O Cordeiro conversou com ela (Michelle), tá, também. E ela ficou com a pulga atrás da orelha mesmo: tá, é? É. É a mesma coisa do Flávio. O problema não é quando! É como deputado, rachadinha, essas coisas”, respondeu.

Cid continua a explicação para Giselle: “Se ela perguntar pra você ou falar alguma coisa ou comentar, é importante ressaltar com ela que é o comprovante que ela tem. É um comprovante de depósito, é comprovante de pagamento. Não é um comprovante dela pagando nem do presidente pagando. Entendeu? É um comprovante que alguém tá pagando. Tanto que a gente saca o dinheiro e dá pra ela pagar ou sei lá quem paga ali. Então não tem como comprovar que esse dinheiro efetivamente sai da conta do presidente. O Ministério Público, quando pegar isso aí, vai fazer a mesma coisa que fez com o Flávio, vai dizer que tem uma assessora de um senador aliado do presidente, que está dando rachadinha, tá dando a parte do dinheiro para Michelle”.

Mauro Cid ainda envia um terceiro áudio temendo que o caso vá à público: “E isso sem contar a imprensa que quando a imprensa caiu de pau em cima, vai vender essa narrativa. Pode ser que nunca aconteça? Pode. Mas pode ser que amanhã, um mês, um ano ou quando ele terminar o mandato dele, isso venha à tona”, disse o ex-ajudante em novembro de 2022.

Defesa

Em resposta ao portal Uol, a defesa de Mauro Cid disse que só vai se manifestar sobre o caso nos autos do processo. Fabio Wajngarten, que tem respondido sobre casos envolvendo Bolsonaro nas últimas semanas, rebateu a publicação afirmando que “os pagamentos de fornecedores informais, pequenos prestadores de serviços, eram feitos em dinheiro afim de proteger dados do Presidente”. “Seria bom e justo incluir na matéria os valores encontrados. Seria bom também a matéria dizer como dados não relacionados ao que resultou na quebra telemática dos envolvidos foram publicitados. Não há nada de ilegal nas transações efetuadas”, diz Wajngarten.

Em janeiro deste ano, quando as denúncias sobre o uso do cartão de uma amiga da Michelle foram divulgados, Bolsonaro respondeu ao caso dizendo que a esposa usava por não possuir "limites de créditos disponíveis”.