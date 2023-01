PF prende em Boa Vista homem acusado de incentivar assassinato de Lula

A Polícia Federal prendeu em flagrante na noite da sexta-feira, 20, em Boa Vista, um suspeito de incentivar o assassinato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a PF, o crime teria sido cometido por meio de um comentário em rede social. A corporação não divulgou o nome nem a atividade do acusado.

O preso teria dito que seria "a hora de colocar a bala na cabeça dele" em uma publicação no Instagram sobre a visita do Presidente à Roraima, no sábado, 21.

A prisão em flagrante foi fundamentada no artigo 359-M do Código Penal - "tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído". Também foi citada incitação ao crime.

A PF informou que o investigado foi encaminhado ao sistema prisional.