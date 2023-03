PF prende grupo que planejava ataques a servidores e autoridades

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira (22) nove pessoas, sendo seis homens e três mulheres, durante operação para desarticular uma organização criminosa que pretendia realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro. O senador Sergio Moro foi identificado como um dos alvos do grupo criminoso.

Batizada "Sequaz", a operação conta com 120 agentes tentam cumprir 11 mandados de prisão - sete preventivas e quatro temporárias - em Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná. Além disso, o efetivo vasculha 24 endereços ligados a investigados.

Segundo a PF, a organização agia em São Paulo, no Paraná, em Rondônia, no Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea nessas cinco regiões. Os principais investigados se encontram nos estados de São Paulo e Paraná.

Em São Paulo, durante as buscas, a PF apreendeu joias, dinheiro em espécie guardado em um cofre, celulares, uma moto e um carro de luxo.