PF resgata menina de 15 anos 'cooptada' pelo garimpo ilegal para se prostituir na terra Yanomami

A Polícia Federal resgatou na noite de terça-feira, 14, em um barco em meio ao rio Mucajaí, uma adolescente de 15 anos que foi cooptada para se prostituir em garimpo na Terra Yanomami.



A jovem havia sido dada como desaparecida à Polícia Civil em Roraima. A mãe da menina não tinha notícias da filha desde o dia 12 de fevereiro.



Com a adolescente foram encontradas outras quatro mulheres que também teriam sido 'cooptadas' por agenciadores para se prostituírem no garimpo.



A adolescente teria conhecido as mulheres durante o trajeto para o local. Ela passou mais de 20 dias na região.



A jovem relatou aos policiais federais que recebeu uma proposta para ser cozinheira no garimpo através de um contato em uma rede social. Ela teria saído para o garimpo em um voo já no dia seguinte ao contato.



A Polícia Federal investiga não só as violências contra a adolescente, mas também suposta organização criminosa envolvida na cooptação de mulheres, inclusive menores de idade, para se prostituírem nas áreas de garimpo de Roraima.



A operação de resgate da menor mobilizou agentes do Ibama, Forças Armadas, Força Nacional de Segurança Pública, Funai e da Polícia Rodoviária Federal.