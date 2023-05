PF também investiga falsa vacina de Bolsonaro em São Paulo, diz colunista

As investigações sobre o suposto esquema de fraude sobre cartões de vacina contra a covid-19, que teria beneficiado o ex-presidente Bolsonaro (PL), sua filha Laura e ajudantes da Presidência, continua avançado. De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, a Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU) também avaliam a possibilidade de informações fraudadas em São Paulo. Este terceiro registro também teria sido incluído no sistema do Ministério da Saúde.

Neste caso, Bolsonaro teria tomado uma vacina da Janssen contra a Covid-19 no dia 19 de julho em São Paulo, em uma unidade de saúde do bairro de Peruche, diz a publicação.

O posto de saúde, no entanto, já comunicou a CGU de que o então presidente da República nunca esteve na unidade para ser vacinado.

A CGU repassou a informação à PF, que já investigava outros dois registros falsos de vacinação de Bolsonaro, em unidades de saúde da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira (3), a PF cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de Bolsonaro em Brasília. O celular do político foi apreendido.

Conforme a investigação, a falsificação teria como finalidade garantir a entrada do presidente e de familiares nos Estados Unidos.

Após ser alvo da PF, Bolsonaro reafirmou que jamais se vacinou contra a doença que vitimou mais de 700 mil brasileiros.