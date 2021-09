PGR tenta derrubar proibição a usinas nucleares na Bahia

O procurador-geral da República, Augusto Aras, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar derrubar o trecho da Constituição da Bahia que veda a instalação de usinas nucleares no estado. De acordo com fontes do setor elétrico, a ofensiva de Aras tem como pano de fundo os projetos do governo federal para ampliar o número de centrais de geração de energia nuclear, incluindo a eventual construção de uma unidade na cidade baiana de Paulo Afonso, situada no Vale do São Francisco. A ação questiona a legalidade de parte do artigo 226 da Constituição estadual, promulgada em 5 de outubro de 1989. Além de proibir a instalação de usinas nucleares, o dispositivo também veta a manutenção de depósitos de resíduos atômicos ou radioativos gerados fora da Bahia.

Favas contadas

No setor elétrico, a derrubada do artigo no STF é dada como certa, já que, pela Constituição brasileira, cabe à União, e não aos estados, a prerrogativa de regular atividades nucleares.

Prova dos Nove

A ligação entre o pedido do procurador-geral e os planos do governo federal para gerar energia nuclear no estado, ainda de acordo com fontes do setor, ficou bastante clara pela data em que a ação foi movida. Quase 32 anos após a Constituição baiana entrar em vigor, o veto às usinas, fruto de forte mobilização de ambientalistas à época, só foi questionado no último dia 16 de junho.

Batom na cueca

Está prestes a estourar um escândalo de corrupção envolvendo político graduado da Bahia. O material reunido durante as investigações sobre o mercado clandestino de pedras preciosas contém indícios sólidos da atuação direta de um parlamentar influente em favor de alvos do cerco. Quem toca o caso aguarda apenas autorização judicial para tirar o sigilo do inquérito.

Rodada cheia

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça deve julgar na quarta uma série de recursos apresentados por réus da Faroeste. Na lista, há pedidos para revogar medidas impostas a desembargadores implicados na venda de sentenças.

Reta final

Líderes do DEM e do PSL consideram que os próximos sete dias serão decisivos para as negociações em torno da proposta de c criar um partido a partir da fusão das siglas. Até o momento, segundo apurou a Satélite, o resultado das tratativas já consolidadas aponta para uma chance alta de acordo. Dirigentes das legendas garantem que, agora, restam pouquíssimas barreiras dos dois lados da mesa.

À flor da pele

O avanço das costuras para a fusão com o DEM elevou o nível de ansiedade em integrantes do PSL que compõem a tropa de choque do bolsonarismo na Bahia. Sobretudo, os deputados estaduais Capitão Alden e Talita Oliveira. Cada vez mais isolados no partido, ambos terão que achar outro abrigo a toque de caixa.