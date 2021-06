Pia elogia defesa do Brasil e aponta expectativa para a Olimpíada

A seleção brasileira feminina de futebol entrou em campo nesta semana pela última vez antes da convocação oficial para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O último teste do Brasil foi diante do Canadá, na Espanha, em um jogo sem gols. A técnica sueca Pia Sundhage falou sobre a expectativa para a lista de convocadas, que será anunciada nesta sexta-feira (18).

Para essas duas partidas amistosas na Espanha - o primeiro foi a vitória por 3x0 sobre a Rússia, na última sexta-feira -, Pia Sundhage levou 25 atletas, mas agora só poderá chamar 18 jogadoras e quatro suplentes.

"Sobre as Olimpíadas, eu não acho que jogaremos com atletas iguais nos três jogos. Isso não é possível. Nós temos apenas dois dias pra se recuperar, mas espero que tenhamos a mesma ou quase a mesma convocação. Eu acho que todas as jogadoras são importantes, incluindo as do banco. São elas que usaremos para mudar o jogo e estou muito feliz com algumas delas", afirmou.

Pia Sundhage elogiou a defesa da equipe e também o ritmo e a velocidade dentro de campo, embora tenha ressaltado que alguns pontos precisam ser melhorados para a disputa dos Jogos Olímpicos, como as finalizações no ataque.

"Eu acho que somos boas no jogo aéreo, se você olhar para o Canadá verá que elas também são boas nisso, e nós conseguimos fazer um bom jogo. Eu gostei da nossa organização, energia e atitude. Nós não demos muitas chances pra elas, e isso é difícil, tivemos essa confiança de que não demos tantas chances de gol. Acho que fomos muito bem na defesa e ganhamos muita confiança com isso. Sobre o ataque, eu acho que precisamos criar chances no meio-campo e, algumas vezes, faltou essa conexão, mas, quanto mais treinarmos mais aperfeiçoaremos isso", declarou

Em um ano e 11 meses de trabalho, Pia Sundhage comandou a seleção em 18 jogos, somando 11 vitórias, cinco empates e três derrotas. Também teve a oportunidade de contar com o grupo para períodos de treino em quatro oportunidades. Ao todo, foram 12 convocações anunciadas pela treinadora. Essa será a primeira competição oficial pelo Brasil.

Dona de duas medalhas de ouro e uma de prata como técnica, Pia Sundhage terá a missão de comandar o Brasil em busca do ouro inédito. Ao longo desta caminhada, a sueca deu oportunidade para 74 atletas em convocações e jogos-treinos. Além disso, esteve atenta às competições brasileiras e da Conmebol, seja adulta ou de base.

A estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos será no dia 21 de julho diante da China, em Miyagi. Na sequência, a seleção feminina encara a Holanda, no dia 24, também em Miyagi, e fecha a fase de grupos contra a Zâmbia, em Saitama, no dia 27.