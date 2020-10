Pia Sundhage fala da importância da versatilidade na seleção

Ao lado da coordenadora da seleção feminina, Duda Luizelli, a técnica sueca Pia Sundhage falou na tarde desta quinta-feira (8) sobre a lista das 24 atletas que atuam foram do país e que foram convocadas por ela para um período de treinamentos em Portimão (Portugal) entre os dias 19 e 27 de outubro.

“Para podermos ganhar algo, precisamos de diversidade. Não importa a origem das atletas. É importante que as jogadoras estejam prontas. Marta e Debinha, por exemplo, chegam fortes pelas competições que disputam. Alguns times da Europa são muito fortes, como o PSG de Formiga e Luana. É único que tenhamos tantas jogadoras boas espalhadas pelo mundo. Agora depende de nós colocarmos elas juntas e formarmos uma ótima equipe. É importante ter jogadoras que podem atuar em posições diferentes com versatilidade”, analisou Pia.

A treinadora também falou da importância das avaliações físicas: “Recentemente, tivemos dias muito bons e muito produtivos de treinamentos com as jogadoras que atuam aqui no Brasil. Então, a ideia agora é levar as jogadoras da Europa, Estados Unidos e China para comparar os desempenhos. Teremos os mesmos testes e GPS nas atletas para analisar os resultados”.

A lista tem oito atletas estreantes no período da técnica Pia Sundhage. Entre elas está a meio-campista Giovanna Queiroz, do Barcelona, que já passou pelas seleções de base do Brasil, dos Estados Unidos e da Espanha, e que terá a primeira oportunidade no grupo principal do time verde e amarelo.

“É fantástico que nessa lista temos Marta e a Giovanna Queiroz. Temos uma jogadora famosa e com experiência, e do outro lado provavelmente o futuro do time. É fantástico que Giovanna seja tão nova e já tenha atuado por três seleções. Estou animada, pois ela é uma grande jogadora que atua por um time como o Barcelona e pode aprender na seleção. Será uma ótima chance para ela conviver com alguém como Marta”, afirmou Pia.

A seleção feminina se apresenta no dia 19 de outubro para a segunda etapa de treinamentos após o retorno do futebol durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Esta foi a terceira convocação do ano, já que o grupo se reuniu em março para o Torneio Internacional da França e, em setembro, para trabalhos na Granja Comary.