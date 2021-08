Pianista Aline Falcão lança single que marca sua estreia em projeto solo

A pianista Aline Falcão lançou neste domingo(29), em todas as plataformas de streaming, o single "Mais de um bilhão de noites" . A artista também lançou o clipe da música, no YouTube (www.youtube.com/user/alininhafalcao).

A música marca a estreia do projeto solo da pianista que já tem relevante destaque no cenário musical como instrumentista e agora se apresenta também como compositora. "É a busca e o desejo de (finalmente) dar vazão, escuta e atenção à minha própria 'voz' (mesmo sendo uma composição instrumental), poder compreendê-la, expressá-la e compartilhar com as pessoas", conta Aline.

"Mais de um bilhão de noites" tem o piano como instrumento condutor que costura as sonoridades que vêm do violoncelo, oboé, harpa e dos sons eletrônicos (samplers e sintetizadores).

"Essa composição nasceu no piano, a partir de improvisações livres, e aos poucos se transformou em obra para quinteto. Essa sonoridade é muito particular, pois cada instrumento representa, para mim, um universo, um afeto, uma memória, uma intenção. O piano é meu instrumento principal, meu primeiro instrumento. Ele está presente no single quase como um 'mar' que está ali 'acompanhando' e costurando todos os outros instrumentos, e se comporta de uma maneira mais "livre", revela Aline Falcão.

Além de ter executado o piano e a harpa, Aline Falcão assina a composição, direção e produção musical e contou com a participação de outras mulheres instrumentistas que interpretaram e gravaram a obra, são elas: Gabriela Rêgo, no oboé; Laís Tavares, no violoncelo e Neila Kadhí, na paisagem eletrônica.

Experiência audiovisual: A música foi construída dentro de uma perspectiva também visual. A obra apresenta a identidade artística de Aline Falcão, mas também tem natureza plural por ser, em sua raiz criativa, uma ideia “audiovisual”, que conta com o olhar também das artistas Luma Flôres e Bruna Carvalho, que assinam a direção do clipe. As imagens foram feitas no Teatro Castro Alves e na praia do Porto da Barra.

A música foi gravada em uma sala no Parque do Queimado, sede atual do programa NEOJIBA, do qual Aline foi membro-fundadora e permaneceu durante oito anos.

