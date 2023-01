Piauiense que deu caneta a Lula em 1989 se emociona ao vê-lo assinar Termo de Posse

O piauiense Fernando Menezes, de 68, não segurou as lágrimas neste domingo (1) ao ver e ouvir o presidente Lula (PT) contar a história da caneta que ganhou de presente de um admirador em 1989, quando fazia um comício em Teresina. Menezes, personagem central da história contada minutos antes de Lula assinar o termo de posse do seu terceiro mandato como presidente do Brasil, assistiu a cena pela TV, na cidade de Altos, que fica a 41 km de distância da capital do Piauí.

Filiado ao PT desde a fundação do partido, Menezes confirmou a história ao UOL. Em 1989, Lula disputou pela primeira vez a Presidência do Brasil. "Caminhávamos pelas ruas de Teresina. Estavam presentes o Antônio José Medeiros, Marcelino Fonteles, Meireles, Josué e outros petistas. Queria dar de presente uma caneta, pois sabia que Lula um dia iria ser presidente da República. Dei a caneta e disse que era para ele assinar a ata de posse quando fosse eleito", lembrou Fernando, que é tio da judoca Sarah Menezes.

Durante solenidade na Câmara Federal, Lula quebrou o protocolo e mostrou uma caneta, dizendo que ganhou de um piauiense em 1989, quando visitava Teresina para um evento político. Foi Fernando quem deu o presente. "Quase caí da cadeira. É a história mais bonita da minha vida", disse. "Chorei de emoção".

Na primeira vez que tomou posse como presidente, em 2003, contou Lula, ele esqueceu a caneta, e acabou assinando o termo com uma emprestada pelo senador Ramez Tebet, que é o pai da ministra empossada para o Planejamento, Simone Tebet (MDB). Em 2007, quando assumiu para seu segundo mandato, Lula novamente estava sem uma caneta pessoal. Acabou utilizando uma do próprio Congresso.

Assista ao momento em que Lula contou sobre o presente que recebeu em 1989: