Picapes: conheça 6 lançamentos que chegarão ao Brasil nos próximos meses

A nova geração da Chevrolet Montana abriu o calendário de lançamento de picapes deste ano no país. O utilitário é 24 centímetros maior que a Fiat Strada e 22 cm menor que a Fiat Toro. E tem dimensões bem próximas da Renault Oroch.

Nesta semana, a Ford começou a entregar as primeiras unidades da F-150, que estreou no Brasil em duas versões Platinum (R$ 510 mil) e Lariat (R$ 480 mil), ambas muito bem equipadas e que adotam o motor V8 de 5 litros do Mustang (405 cv).

Para o final deste mês, a empresa programou o lançamento da primeira picape híbrida do mercado nacional, a Maverick. E tem mais, em julho a nova geração da Ranger será introduzida no país e terá embaixo do capô um inédito V6 turbodiesel.

Um modelo inédito da Ram será produzido em Goiana, Pernambuco Picape mais vendida nos EUA, a Ford F-150 estreou no Brasil A nova geração da Ranger está programada para o início do segundo semestre A configuração Limited da 1500 tem foco na sofisticação

A Ram começa a comercializar na semana que vem a 1500 na configuração de luxo Limited, que além da sofisticação tem à disposição 400 cv de potência gerados pelo V8 de 5.7 litros.

Em junho, outra novidade da marca que pertence à Stellantis: um modelo inédito com carroceria monobloco - como Toro e Maverick - e com a base do Jeep Commander. Será equipada com dois motores turbo, a diesel e a gasolina. A expectativa para o modelo é grande, e a Ram terá uma rede exclusiva de concessionárias.

A Chevrolet também terá outra novidade em novembro, a Silverado. A picape, que concorre com a F-150, fará sua estreia no Brasil impulsionada pelo motor V8 de 6.2 litros que entrega 426 cv de potência.

VENDAS EM ALTA NO QUADRIMESTRE

No acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, as vendas de automóveis e comerciais leves é 13,13% superior ao volume conquistado no mesmo período de 2022. Foram 588 mil unidades emplacadas entre janeiro e abril deste ano, contra 511.002 do primeiro quadrimestre de 2022.

“Apesar do aumento percentual de emplacamentos em 2023 sobre igual período de 2022, isso não representa motivos de comemoração, pois ainda estamos mais de 32% abaixo de 2019, período que antecedeu a crise provocada pela pandemia”, esclarece Andreta Jr, presidente da Fenabrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, entidade que representa mais de 7,3 mil concessionárias no país.

VENDAS EM BAIXA EM ABRIL

No entanto, abril apresentou uma queda considerável de 18,68% em relação a março. Em março, foram licenciadas 186.574 unidades, contra 151.721 de abril.

Além do cenário desfavorável, como aumento das taxas de juros para financiamentos, restrição de crédito, queda do poder de compra dos consumidores, dois outros aspectos explicam a situação do último mês.

Primeiro, março atendeu à demanda reprimida de fevereiro, impactado pelo Carnaval. Outro ponto que atrapalhou em abril foram os cinco dias úteis a menos, ocasionados por três feriadões.

DIVISÃO POR FABRICANTE

Na divisão das vendas por fabricantes, poucas diferenças em abril em relação a março. A Fiat manteve a liderança com 22,02%, o que corresponde a 33.413 unidades.

Na segunda posição ficou a Chevrolet (16,07%) e, em terceiro lugar, a Volkswagen (14,18%). Com diferença de 547 veículos, ficaram Toyota (9,41%), na quarta posição, e Hyundai (9,05%), na quinta.

Da sexta à décima colocação: Jeep (6,58%), Renault (5,38%), Honda (4,32%), Nissan (3,03%), e Citroën (1,64%). Há um ano a VW tinha 6,97% de participação e Citroën apenas 0,60%.

Já a Caoa Chery, que brilhava com 2,39% em abril do ano passado, atualmente tem 1,03%.

MODELOS MAIS VENDIDOS

Por mais um mês, a Strada liderou as vendas no mercado nacional. A picape da Fiat teve 8.051 emplacamentos e ficou na frente do Chevrolet Onix (7.376) e Hyundai HB20 (7.143) - diferença de apenas 233 carros.

Na sequência, vieram outros dois hatches: VW Polo (6.063) e Fiat Argo (5.475), respectivamente quarto e quinto colocados.

Da sexta à décima posição ficaram: Chevrolet Onix Plus (5.295), Jeep Compass (4.898), Honda HR-V (4.688), Fiat Mobi (4.686) e Hyundai Creta (4.660).

MERCADO BAIANO

No estado, a queda nas vendas em abril foi maior que na média nacional, com volume 22,17% inferior a março. Enquanto em março foram emplacados 6.685 automóveis e comerciais leves na Bahia, em abril foram 5.203 unidades.

Entre os fabricantes, domínio da Fiat com 23,48%, seguida por Chevrolet (17,19%) e Toyota (13,47%), que teve participação quase 50% maior que na média nacional.

Fecham os cinco primeiros lugares Hyundai (8,83%) e Volkswagen (8,77%), com vendas 40% menores que na média nacional.

MAIS VENDIDOS NO ESTADO

O modelo mais emplacado em abril na Bahia foi a Fiat Strada, com 429 unidades. A diferença da picape foi grande para o Hyundai Creta (272), que ficou na segunda posição.

O Chevrolet Onix (248) ficou em terceiro, na frente da Fiat Toro e do Chevrolet Tracker, ambos empatados com 203 unidades. O Chevrolet Onix Plus (197) ocupou a quinta colocação.

Da sexta à décima posição ficaram: Toyota Corolla Cross (195), Jeep Compass (192), Toyota Corolla (173), VW Polo (171) e Chevrolet Montana (157).

Destaque para a Chevrolet, com quatro modelos entre os dez mais emplacados, e para os SUVs, com quatro veículos nesse ranking.

SÓ MULHERES

A Renault inaugurou em São Paulo uma concessionária que tem apenas mulheres na equipe. Batizada de Women@RPoint, a unidade está localizada no bairro da Casa Verde, na capital paulista, e conta com 15 profissionais, entre mecânicas, vendedoras, gerentes e consultoras técnicas.