Pietro Leal apresenta show Estereótica no YouTube

O músico Pietro Leal, ex-Pirigulino Babilake, apresenta nesta quinta (1), às 21h, em seu canal no YouTube www.youtube.com/channel o projeto Estereótica. Cantor, compositor e poeta, Pietro, que mora em São Paulo desde 2014, gravou o registro no Rio Vermelho, acompanhado de Leo Cappi (baixo), Rafael Fraga (bateria), Vanessa Melo (clarineta), além de Ricardo Caian (guitarra). A direção musical e arranjos é de Ricardo Caian, a direção visual de Jana Leite e direção artística da Uma Direção Artística.

Pietro faz um passeio por sua obra com músicas e poesias, une faixas e bate-papo em um espetáculo que mostra a canção sob a ótica do compositor. "É uma versão atualizada do show lançado em 2016 e indicado ao Prêmio Caymmi, agora com banda e com músicas inéditas e releituras de composições minhas de outros carnavais. Estou feliz, é tão louco falar que estou feliz nesses tempos de hoje, mas estou verdadeiramente feliz porque estou vivendo esse momento agora, com essa equipe talentosa e querida. Feliz por estar tocando a minha música, voltando aos palcos e ansioso para mostrar o quanto está lindo e vibrante, celebra Pietro.

Ao todo são 12 faixas, três dos tempos de Pirigulino (Amor Vascular Cerebral - AVC,O Banho e Modo Avião) e outras inéditas. Entre elas, destaque para Passe Pra Frente, parceria com o poeta Luiz Galvão, do grupo Novos Baianos. A homenagem aos Novos Baianos segue com Mistério do Planeta, única não-autoral escolhida pelo artista como referência musical importante na sua carreira.

Leves e Juntos, primeira letra escrita na capital paulista, assim como a faixa título Estereótica, pontuam bem o clima leve do trabalho. “Quando penso em São Paulo vejo que foi uma cidade que me deu algo que nunca imaginaria encontrar, que é a minha consciência de baianidade. Me entendi baiano quando cheguei em São Paulo. Quando a gente está na Bahia a gente não é baiano, a gente é só a gente", reflete.

Estereótica foi selecionado pelo “Prêmio das Artes Jorge Portugal 2020 - Premiação Aldir Blanc Bahia”, da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e, além do show, dará origem também a fonogramas que serão disponibilizados em todas as plataformas de streaming.

Como cantor e compositor, Pietro esteve à frente da banda Pirigulino Babilake durante dez anos, com a qual gravou um disco e um EP com canções e poemas de sua autoria. Em 2018, lançou o livro Diário Sub Urbano, com ilustrações e poemas feitos no metrô de São Paulo. No mesmo ano, estreou no teatro atuando e cantando no musical Amor Barato. Em 2020, lançou o Bloco da Massa Real, arrastando uma multidão pelo centro de São Paulo.