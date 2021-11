Piloto baiano Bruno Jacob disputa o Campeonato Brasileiro de Freestyle

A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Freestyle acontecerá no mês de novembro, entre os dias 12 e 14, em Cruzeiro Iguaçu, Paraná, e terá a presença de um piloto baiano: Bruno Jacob. O piloto de jet ski esteve recentemente na Europa disputando etapas do Mundial de Motosurf 2021, na categoria Freeride, onde terminou no top 5 da classificação, e agora volta ao Brasil para dar sequência na temporada. Bruno destacou a qualificação dos outros competidores no campeonato e falou sobre a mudança de categoria em relação às etapas anteriores.



“É um desafio a mais voltar às origens e disputar 5 etapas do Campeonato Brasileiro de Freestyle ao lado de pilotos de altíssimo nível. São equipamentos e treinamentos diferentes, mas estou motivado e vou em busca do pódio novamente”, destacou. A última vez que Bruno participou da competição foi em 2019, quando garantiu o título da Brasil Cup.

O Campeonato Brasileiro de Freestyle ainda terá as outras quatro etapas divididas em mais dois estado, São Paulo e Santa Catarina.



Sobre sua experiência no Freeride, Jacob lembrou que o Brasil passará a sediar etapas do Campeonato Mundial a partir do ano que vem, com chance da Bahia estar inclusa no calendário de provas. "Além da previsão de etapa no meu estado, a Bahia, ainda temos grande possibilidade do Mundial voltar para o Brasil. Estou muito empolgado com tudo isso que o esporte promete para os próximos anos”, conclui.



Confira o calendário

Cruzeiro Iguaçu, Paraná - 12 a 14 de novembro

Salto Grande, São Paulo - 10 a 12 de dezembro

Foz do Iguaçu, Paraná - 14 a 16 de janeiro de 2022

Florianópolis, Santa Catarina - 11 a 13 de fevereiro de 2022

Balneário Camboriú, Santa Catarina - 18 a 20 de março de 2022