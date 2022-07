Piloto baiano busca título na etapa noturna do GT Sprint Race

O jovem piloto baiano Diogo Moscato, de 17 anos, disputa neste sábado (9) a 'Night Challenge', da Dignity Gold GT Sprint Race 2022, em Londrina-PR. A etapa noturna da competição acontecerá no Autódromo Internacional Ayrton Senna e Moscato chega terá a primeira experiência de disputar uma prova que acontece à noite. O baiano se mostrou confiante para correr no circuito e disse que quer o título do evento.

"Estou muito animado para competir no escuro pela primeira vez. Sigo confiante para disputar mais uma fase, após uma etapa muito boa em Goiânia, onde conquistei dois pódios e uma vitória. A meta é repetir esse feito ou até melhorá-lo", destaca Diogo.

Moscato afirmou que precisou se preparar para algumas condições diferentes que a disputa noturna apresenta e que são diferentes dos circuitos disputados com a luz do dia. Além disso, o piloto terá pela frente um circuito de 3.146 metros de extensão, com 12 curvas e sentido anti-horário. Esse é o circuito mais longo do autódromo.

O corredor ocupa, atualmente, a segunda posição na classificação da categoria PROAM, que é um misto de duas outras categorias: PRO e AM. A PRO é composta por pilotos até 27 anos, já profissionais ou que ainda desejam alcançar a profissionalização. Já a AM é para corredores acima dos 27 anos de idade.

Atualmente Diogo Moscato possui 106 pontos no geral da Dignity Gold GT Sprint Race 2022, apenas 17 pontos atrás do líder. E na classificação da Special Edition, que somam três das nove etapas disputadas no ano, Moscato está liderando com 72 pontos.

Confira o calendário completo da Dignity Gold GT Sprint Race 2022

Etapa 5: 09 de Julho em Londrina (PR)

Etapa 6: 21 de Agosto em Interlagos em São Paulo (SP) | Special Edition

Etapa 7: 18 de Setembro em Tarumã- Viamão (RS)

Etapa 8: 06 de Novembro em Brasília (DF) | Special Edition

Etapa 9: 11 de Dezembro em Londrina (PR)