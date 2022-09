Piloto baiano garante dois pódios na 7ª etapa da GT Sprint Race

Aos 18 anos, o piloto baiano Diogo Moscato garantiu neste último fim de semana dois pódios na 7ª etapa da Dignity Gold GT Sprint Race, que aconteceu no autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul, em 17 e 18 de setembro. Depois de largar na 5ª e 8ª posição do grid, respectivamente, o jovem piloto fez boas corridas e alcançou o 3º e 2º lugar.

Moscato, que corre na categoria PROAM, ocupa atualmente o 2º lugar geral da competição e valorizou os bons resultados na pista. "Muito feliz com a performance, mesmo não ganhando a corrida, evoluímos bastante. Não sabia se iria conseguir esse final de semana, pois estava no hospital na quarta-feira, mas graças a Deus correu tudo bem e conquistamos pontos importantes no campeonato", afirmou.

Um dos destaques do piloto da equipe Lubrax nas corridas foi a disputa até a última volta com Arthur Gomes, na prova do domingo (18). Os carros brigaram pelo primeiro lugar curva a curva e diferença do adversário para o carro de Diogo foi de menos de três décimos. “Agora o foco é Goiânia e Londrina, para recuperar e vencer o campeonato.” acrescentou Moscato.

A PROAM é uma categoria que une pilotos de outras duas séries da Dignity Gold GT Sprint Race: PRO e AM. A PRO é composta por pilotos até 27 anos, já profissionais ou que ainda desejam alcançar a profissionalização. Já a AM é para corredores acima dos 27 anos de idade.

Veja o calendário de corridas da da Dignity Gold GT Sprint Race 2022

Etapa 8 (Special Edition): 06 de Novembro, em Brasília (DF)

Etapa 9: 11 de Dezembro, em Londrina (PR)