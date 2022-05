Piloto Bruno Jacob garante 3º lugar em etapa do Mundial de Motosurf Freeride

O piloto baiano de motosurf Bruno Jacob foi o 3º colocado na etapa francesa do Mundial de Motosurf Freeride 2022. A disputa aconteceu a praia de Bisca, em Biscarrosse, no litoral do país. Após disputar seis baterias na competição, Jacob foi o terceiro melhor entre os 95 atletas da disputa, e comemorou o pódio.

“Foi incrível disputar o campeonato com quase 100 pilotos e concluir em 3° lugar. É uma grande vitória, considerando a luta que foi, e a quebra do equipamento e tendo que fazer a substituição de última hora nas finais. Mas a presença do público com a praia lotada e todos vibrando, foi um show à parte”, destacou Bruno.

A etapa de Bisca foi a segunda do mundial. Na primeira, em Portugal, o baiano ficou entre os cinco melhores na classificação. Agora, ele retornará para Bahia, onde tem uma base de treinamento montada em Barra do Jacuípe, litoral norte do estado. A ideia é intensificar os treinos visando a terceira e última etapa, que acontece em Grayland, nos Estados Unidos, entre 19 e 21 de agosto.

“Vou continuar na mesma linha de treinamento dentro e fora da água, reforçando alguns aprendizados também, com relação a equipamento e sempre ter um equipamento reserva. Os melhores pilotos do mundo têm uma grande estrutura e temos que evoluir bastante nesse sentido para atingir nosso objetivo sem que nada atrapalhe”, concluiu.