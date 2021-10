Piloto perde controle de carro em corrida e mata duas crianças

Uma tragédia aconteceu durante um evento de corrida de arrancada no Texas, nos Estados Unidos, no último sábado (23). Um motorista perdeu o controle do carro e e se chocou contra uma multidão de espectadores, matando duas crianças e ferindo outras oito pessoas.

O acidente ocorreu durante um evento chamado Airport Race Wars 2, disputado na pista do Aeroporto Kerrville-Kerr County, na cidade de Kerrville.

De acordo com o Departamento de Polícia local, um menino de seis anos e outro de oito anos morreram na batida. As autoridades não divulgaram as identidades das duas crianças.

As outras oito pessoas foram levadas a vários hospitais, incluindo uma mulher de 26 anos, que está em estado crítico. A maioria dos outros feridos não foi considerada grave, embora a condição de um homem de 26 anos seja desconhecida, disseram as autoridades.

Um menino de quatro anos e uma bebê de três meses também foram levados a um centro de saúde, para avaliações preventivas. Já o motorista se machucou no acidente, mas está estável. Uma investigação para apurar os fatos está em andamento.

Mais de 3.500 pessoas compareceram ao evento, segundo Louis Amestoy, um jornalista freelance que esteve no local. A corrida tinha 200 metros de extensão e barreiras de plástico cheias de água para alinhar o percurso. Porém, de acordo com Amestoy, não havia proteção entre os espectadores e os carros.

As pessoas podiam chegar a cerca de 4,5 metros da pista, e muitas assistiram à prova em cadeiras de gramado. Ainda de acordo com Amestoy, em entrevista à Associated Press, os organizadores lembravam ao público de permanecer na grama, fora do asfalto.