Pilsner Fest: festival de cerveja artesanal realiza sexta edição dia 4 de fevereiro

Cervejeiros de Salvador terão a oportunidade de degustar diferentes rótulos, ao som de rock, no dia 4 de fevereiro, um sábado. Nesta data, a AABB, em Piatã, recebe a 6ª edição do Pilsner Fest, que promete mais estrutura e novidades.

A festa tem como foco prestigiar a cerveja artesanal produzida na Bahia e incentivar a cultura cervejeira. As cervejarias Dois de Julho, Cerveja do Meu Amigo, Dragornia, Híbrida, MinduBier, Rodada, Milésima, Dádiva e Plenus Beer vão marcar presença oferecendo variados estilos - algumas premiadas nacionalmente - todas com muito DNA baiano.

A conceituada cervejaria Dádiva, localizada em Várzea Paulista (SP), estreia no Pilsner Fest trazendo rótulos e cervejas para os aficionados em cervejas especiais. Além da incrível variedade de cervejas, o público poderá ter acesso (conversar) diretamente com os mestres cervejeiros das marcas envolvidas no evento. Uma oportunidade única para conhecer um pouco da metodologia, dos insumos e tudo que envolve o mercado cervejeiro.

Serão milhares de litros de chope artesanal para saborear ao som das bandas: Lage'r Do'r, tocando clássicos da Legião Urbana, Appetite for Illusion com o melhor dos Guns 'N Roses, Monarka executando os principais sucessos do Queen, RestGate Blues com influência do original blues do Delta (Mississipi) e do chamado Chicago Blues (eletrificado) além do DJ Papau.

“Todo festival foi idealizado para um público maduro, exigente e que vê em Salvador uma capital sem opções que reunisse cerveja artesanal, gastronomia e um som bacana, que revivesse os grandes sucessos do rock das antigas. Nós tínhamos uma expectativa bem positiva que as pessoas iriam se identificar, mas foi ainda melhor. Estamos muito orgulhosos deste primeiro ano do festival e não iremos poupar esforços para fazer uma edição muito especial”, afirma Alessandro Canella, promoter e idealizador do evento.

Na gastronomia, o festival terá um espaço mesclando a culinária local, com opções mais tradicionais, como hambúrgueres, espetinhos, pizzas e outros mais.

Os ingressos estão à venda no Sympla.

Serviço:

Pilsner Fest Salvador - Edição Especial de Aniversário

Data: 04/02 (sábado)

Horário: 15h

Local: Associação Atlética Banco do Brasil - AABB

Ingressos no Sympla

Cervejarias: Dois de Julho, Cerveja do Meu Amigo, Dragornia, Híbrida, MinduBier, Rodada, Milésima, Dádiva e Plenus Beer

Alimentação: Tendas de Street Food

Atrações musicais: RestGate Blues 15:00 | Legião Urbana (Lage'r Do'r) 17:00 | Guns ‘n Roses (Appetite for Illusion) 19:00 | Queen (Monarka) 21:00 |DJ Papau)