Pintor espanhol expõe no Instituto Cervantes coleção produzida em temporada na Bahia

O Instituto Cervantes de Salvador recebe, a partir desta terça-feira (12), a exposição internacional “Blanco Bahía”, do artista espanhol Luis Burgos, conhecido como um dos grandes pintores figurativos espanhóis da atualidade.

As 19 obras foram produzidas pelo artista durante temporada criativa na Bahia, iniciada no ano passado, e estarão disponíveis à visitação do público, com entrada gratuita até o dia 7 de maio. O evento de lançamento, exclusivo para convidados, acontece nesta segunda (11), com a presença de Luis Burgos.

Em terras baianas, o pintor criou todas as obras que compõem a exposição. Ele define: "Habitar um lugar com toda a paixão dos meus pincéis e parar o tempo”.

Nascido em Logroño, na Espanha, o artista tem o estilo reconhecido nos rostos representados em tela, com olhares penetrantes, místicos e enigmáticos ao mesmo tempo. A coleção caracteriza-se pela presença de figuras humanas e pelo uso de cores vivas, fortes e saturadas.



Celebrou sua primeira exposição em Logroño (Espanha), em 1978. Em 2001, realizou a sua primeira exposição fora de Espanha e, desde então, a projeção internacional do seu trabalho continua crescendo: Bélgica (2001, 2002 e 2003), Itália (2002), França (2005), Reino Unido (2007, 2011, 2012 e 2016), Estados Unidos (2009, 2010, 2012 e 2020), China (2013), Cuba (2014 e 2015) e Marrocos (2017).

Serviço

Exposição Blanco Bahía - Luis Bucrgos

Abertura: 11/04/2022 - Evento para convidados, às 19h.

Quando: 12/04/2022 a 07/05/2022 - Aberta ao público, com entrada gratuita

Horário de visitação: Segunda a sexta, 9h às 19h // Sábado: 9h às 13h

Onde: Instituto Cervantes de Salvador

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 2.792, Ladeira da Barra.

É obrigatório o uso de máscara e comprovar vacinação contra a Covid-19.