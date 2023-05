Pintura, escultura e relevo levam público aos caminhos da diáspora africana

Quais as consequências do racismo na sociedade contemporânea brasileira? Como a arte, com telas, esculturas e relevos pode falar da diáspora africana e seus impactos no tecido social do país hoje, em 2023? São essas perguntas que a exposição Sanagê Pele e Osso quer ajudar a responder. O trabalho fica exposto no Museu de Arte da Bahia de 11 de maio a 15 de junho.

São pinturas, esculturas e relevos frutos de mais de quatro anos de pesquisas do artista Sanagê Cardoso. A exposição já passou pelo Museu da República em Brasília, MAB - Museu de Arte de Blumenau, Centro Cultural Correio, MAMAM - Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães - em Recife e Espaço Cultural Correio em Niterói.

Sanagê diz que a exposição realiza um velho de ter um trabalho no museu mais antigo de Salvador.

“Acredito que trazer essa mostra para a capital baiana será impactante porque todas as verdades da minha obra passam por Salvador, celeiro da nossa história escrava”, afirma o artista, que faz questão de destacar que a mostra é uma busca, de forma tímida, porém consistente, para despertar alguns desses fatos e momentos, trazendo luz a algumas questões que possam motivar a releitura de aspectos históricos importantes sobre o racismo no nosso país e no mundo, considerando que nada é definitivo. “Esta exposição é uma fagulha nesta proposta e entendimento da questão”, conclui.

O trabalho tem curadoria de Carlos Silva, que afirmou sentir, num primeiro momento, uma encantamento com a matéria e suas possibilidades.

"Este é um dado fundamental para a construção da sua obra, pois é sobre a espuma expandida que se projeta seu exercício de produção contemporânea em arte”, afirma o curador.

Para a diretora do Museu de Arte da Bahia, Ana Liberato, “a exposição promove uma imersão na diáspora africana provocando importantes questionamentos acerca da desigualdade social que marca o país desde os tempos coloniais. Nada melhor que utilizar a arte para lançar protestos e provocar reflexões.". A visitação é gratuita, de terça a sexta das 13h às 18h e Sábado, domingo e feriados das 13h às 17h.