Pioneiros no Brasil: 5 carros que estrearam globalmente no país

A regra comum no mercado automotivo é que os novos veículos sejam lançados no exterior e só depois de meses, e até anos, cheguem ao Brasil. Seja como produção nacional, seja via importação.

A exceção é para modelos que chegaram primeiro no Brasil e depois ganharam o mundo e foram comercializados em países da Europa, Ásia e Estados Unidos. O caso mais recente é o do Jeep Commander, SUV de sete lugares que foi produzido inicialmente em Goiana, Pernambuco.

Enquanto no mercado brasileiro esse Jeep foi apresentado no final de 2021, na Índia, a produção teve início no ano passado. No entanto, por lá, o veículo é denominado como Meridian.

No Japão e na Índia o Jeep Commander tem a direção do lado direito

Aqui, é oferecido em duas versões turboflex e duas turbodiesel. Na Índia, tem apenas a opção movida a diesel. A maior diferença dele para o nosso Commander é a oferta de versões com tração apenas dianteira, com transmissão manual de seis marchas ou automática de nove. A tração integral é reservada apenas para a opção mais cara.

Da Índia, o modelo é exportado para outro país da Ásia, o Japão. Mas por lá volta a ser batizado como Commander. Para atender a algumas exigências do mercado japonês, tem alguns diferenciais, como memória para o banco do motorista.

Em 2016, a Nissan foi patrocinadora dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, estado onde possui uma fábrica. Por conta da exposição durante as Olimpíadas, o fabricante japonês lançou o SUV Kicks primeiro no país.

Porém, o veículo era fabricado no México, país que só comercializou o veículo meses depois. Na sequência, o modelo chegou a outros mercados, incluindo os Estados Unidos e, atualmente, é produzido no Rio.

O Volkswagen Nivus, primeiro SUV coupé produzido no Brasil, ganhou a simpatia dos europeus. O veículo, que chegou ao Brasil em 2020, começou a ser produzido no ano seguinte na Espanha para atender a vários países da Europa.

Lançado inicialmente no Brasil, o Nivus se chama Taigo na Europa Uma das diferenças para a versão nacional é o painel frontal colorido O Kicks estreou no Brasil em 2016 e só no ano seguinte chegou aos EUA O WR-V foi criado no Brasil e depois chegou à Índia

No Velho Continente, é conhecido como Taigo e ganhou mais equipamentos, como teto solar. Enquanto só é oferecido aqui como motor 1 litro turbo e transmissão automática, na Europa, existem outras opções. O destaque é o conjunto motriz com motor 1.5 litro turbo (150 cv) e transmissão automatizada de dupla embreagem com sete velocidades.

O EcoSport continuou sendo comercializado no exterior depois de sair de linha no Brasil

Para a Bahia, o modelo mais icônico foi o Ford EcoSport. O SUV foi produzido pela primeira vez na fábrica de Camaçari, em 2003, e depois seu projeto foi globalizado, ganhando produção na Índia, China, Tailândia, Rússia e Vietnã. O último país que produziu o Eco foi a Romênia, onde a fabricação foi encerrada em 2022.

Assim como o EcoSport, que surgiu no Brasil e não é mais comercializado no país, o Honda WR-V estreou primeiro aqui e ganhou carreira internacional. Baseado no monovolume Fit, ele tinha alguns equipamentos do HR-V, como a caixa de direção mais reforçada.

Na Índia, o WR-V tem à disposição um motor 1.5 litro diesel (90 cv) e 1.2 litro a gasolina (100 cv). A transmissão é sempre manual.