Pior da história? Cobrança de falta é um fiasco e viraliza; veja

Uma cobrança de falta na vitória da Chapecoense sobre o Concórdia, pelo Campeonato Catarinense, viralizou nas redes sociais. Mas não, nada de golaço. Ao contrário: o lance, que tinha tudo para ser perigoso e favorecer o Galo do Oeste, acabou impressionando por ser bizarro.

A cena aconteceu quando o placar ainda estava zerado. O Concórdia ganhou a falta na entrada da área da Chape e, como já é comum, três jogadores se alinharam para confundir a defesa rival. O árbitro então apita, autorizando a cobrança. Eis que o atleta que estava mais distante passou reto. Um companheiro também fingiu tocar na bola, mas ninguém finalizou.

As ações confundiram todo mundo, e o lance ficou assim, sem sequência. O juiz entrou em cena e mandou os jogadores do Galo do Oeste retomarem suas posições. Dois dos cobradores que estavam alinhados anteriormente se afastaram, e a batida aconteceu. Mas foi longe do gol. Veja:

Jogada ensaiada do Concórdia.

A revolução do futebol brasileiro começa nos estaduais!!!! pic.twitter.com/k5s8wazv4V — Pedro Rocha (@novaesrocha1) February 17, 2022

A Chape venceu o jogo por 1x0, com gol aos 49 minutos do segundo tempo. A partida, pela 8ª rodada do Campeonato Catarinense, foi disputada na noite de quarta-feira (16), no estádio Domingos Lima.