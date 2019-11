'Pior dia da minha vida', diz Dentinho após racismo na Ucrânia

Um dia depois de ser alvo de racismo na Ucrânia, junto com Taison, Dentinho usou o Instagram para se pronunciar - e afirmou que aquele virou o "pior dia de sua vida". Os dois brasileiros foram ofendidos pela torcida visitante na partida entre Shakhtar Donetsk e o Dínamo de Kiev, realizada no último domingo (10), no estádio do Metalist.

"Eu não queria comentar sobre o que aconteceu ontem, mas acho que não posso me calar diante de algo tão grave. Eu estava fazendo uma das coisas que mais amo na minha vida, que é jogar futebol e, infelizmente, acabou sendo o pior dia da minha vida", escreveu o ex-Corinthians nesta segunda-feira (11).

"Durante o jogo, por três vezes, a torcida adversária fez sons que lembravam macacos, sendo duas vezes direcionadas a mim. Essas cenas não saem da minha cabeça. Não consegui dormir e já chorei muito. Sabe o que eu senti naquele momento? Revolta, tristeza e nojo de saber que ainda existem pessoas tão preconceituosas nos dias de hoje. Agradeço a todos pelas mensagens de apoio e manifestações de carinho", continuou.

Tailson - que já tinha se manifestado pelo Instagram - voltou a comentar o acontecimento nesta segunda-feira (11). Após ser ofendido pela torcida, mostrou o dedo do meio em resposta, foi expulso e deixou o campo chorando. Para ele, o desejo que ficou é de dar adeus ao futebol ucraniano.

"Depois de ontem, a primeira coisa que eu pensei foi: “acho que tá na hora de eu arrumar minhas coisinhas e voltar”. Mas está difícil porque eles (Shakhtar) recusaram uma proposta do Milan agora no meio do ano de 30 milhões de euros. Imagina pedir para voltar agora? Não tem como. Dia 15 de dezembro eu estou aí (no Brasil), mas de férias", falou, em entrevista ao programa Bola nas Costas, da Rádio Atlântida, de Porto Alegre. O contrato do ex-Internacional com o Shakhtar vai até junho de 2021.