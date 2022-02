'Pior que racismo?', questiona jogador após Zouma espancar gato

Zagueiro do West Ham e da seleção francesa, Kurt Zouma é o centro de um escândalo no futebol, após aparecer em um vídeo espancando um gato. Nesta quinta-feira (10), um dos companheiros de time do jogador, Michail Antonio, resolveu se posicionar e comentar sobre o caso.

O atacante dos Hammers comparou a situação de Zouma com racismo, e propôs um debate. Para Antonio, a atitude de Zouma é sim condenável, mas atletas que praticaram episódios racistas não sofreram a mesma pressão que o colega, e continuam atuando normalmente no futebol.

"Tenho uma questão: o que ele (Zouma) fez é pior do que racismo? Eu não desculpando o que ele fez. Não concordo com o que ele fez, de todo. Mas há pessoas que já foram condenadas por racismo, e continuaram jogando futebol", disse, em entrevista à Sky Sports, da Inglaterra.

“Eles (racistas) sofrem uma suspensão de oito jogos, ou qualquer coisa do gênero, e agora as pessoas pedem que se seja despedido e que perca o seu meio de subsistência. Só tenho uma questão para todos: o que o Zouma fez é pior do que o que as pessoas condenadas por racismo fizeram?”, questionou.

O West Ham condenou as atitudes de Zouma. Nas imagens, o zagueiro aparece dando socos e chutes no gato da família, dentro de sua mansão.

Segundo o jornal inglês The Sun, o jogador de 27 anos foi afastado do elenco e multado em duas semanas de salário. O valor da punição, de 250 mil libras (R$ 1,8 milhão), será doado a entidades que cuidam dos animais.

O clube, porém, já perdeu um patrocínio: a Vitality, uma empresa de seguros do Reino Unido, decidiu romper com o West Ham. O jogador, por sua vez, teve seu contrato rescindindo com a Adidas.

"Estamos muito perturbados com o vídeo de Kurt Zouma. Na Vitality condenamos a crueldade para com os animais e qualquer tipo de violência. Estamos igualmente muito decepcionados com a posição tomada pelo clube em resposta ao incidente. Como tal, suspendemos o nosso patrocínio com o West Ham com efeito imediato", disse a empresa, em comunicado oficial.

Em nota, Zouma afirma estar "arrependido" das agressões. Ele foi denunciado por maus-tratos tanto na Inglaterra quanto na França, e passou a ser investigado pela polícia britânica na terça-feira (8), quando o vídeo foi divulgado.

Pelas regras de proteção animal da França, mesmo que o vídeo tenha sido filmado na Inglaterra, a legislação do país permite a denúncia de atos que ocorram fora de seu território. O zagueiro pode pegar até quatro anos de prisão e ser multado em cerca de 60 mil euros (R$ 360 mil).