Pior time do mundo, Íbis perde título, mas sobe para 1ª Divisão do Pernambucano

"Pior time do mundo" que nada! O Íbis, que ganhou essa fama pelas inúmeras derrotas nas décadas de 1980 e 1990, está de volta à Primeira Divisão do Campeonato Pernambucano. O acesso foi obtido neste domingo (14) após empate por 2x2 com o Petrolina, no estádio Paulo Coelho, no Sertão. O Pássaro Preto voltará a disputar a Primeira Divisão Estadual após 22 anos - a última vez foi em 2000.

O outro time que conquistou o acesso foi o Caruaru City. Na capital do Agreste, no estádio Antônio Inácio de Souza, o novato Caruaru City ficou no 0x0 com o América e confirmou sua classificação. Foi a primeira vez que o Leopardo disputou a competição e já chegou à elite local. E com direito ao título da competição.

Com os dois empates neste domingo (14), o Caruaru City acabou o quadrangular com cinco pontos, faturando o título da Série A2. O Íbis também ficou com cinco pontos, mas com saldo de gols inferior (2 a 1). O Petrolina terminou com quatro pontos e o tradicional América, campeão pernambucano seis vezes, somou apenas um.

O Campeonato Pernambucano 2022 terá os seguintes cubes: Sport, Santa Cruz, Náutico, Salgueiro, Afogados, Retrô, Sete de Setembro, Vera Cruz, Íbis e Caruaru City.