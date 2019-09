Piovani critica música de Ludmilla, e cantora rebate: 'Tem que se tratar'

A atriz Luana Piovani, 43 anos, se envolveu em uma nova polêmica, dessa vez com a funkeira Ludmilla, 24. A confusão entre as duas começou quando a loira criticou a escolha de Rihanna de usar uma música da brasileira no desfile da sua marca na semana de moda de Nova York.

“Aff. Podia ter colocado tanta coisa boa pra tocar... Cansada do óbvio brasileiro pouco sexy, vulgar e apelativo”, escreveu Piovani, comentando uma publicação que trazia a notícia. Vários internautas responderam a Luana, concordando e discordando, até que a própria Ludmilla apareceu e disse que a atriz passou dos limites.

“Eu estou vendo essas suas palhaçadas na internet há tempos e estava até com pena da sua situação, mas está extremamente ridículo. Você já passou dos limites. Eu não sei qual é o seu projeto pra ganhar biscoito no futuro, mas só sei que eu não quero participar dele”, escreveu a funkeira.

A cantora não parou por aí e seguiu seu desabafo contra Luana: "Mano eu te conheci pessoalmente e posso falar com todas as letras você não é nada do que você posta, nada o dia em que eu te vi você tava triste, sozinha nun canto da casa, nem seus filhos estavam perto de você, achei triste até comentei com a minha mãe, agora eu vendo de fora, o motivo disso tudo talvez seja a tua vida frustrada. Você tem que se tratar, mulher. Tenta fazer esse projeto de outro jeito, nega. Você tá magoada, tá amargurada com a vida, e quer azedar a vida dos outros, tá falando do meu gênero musical, da minha arte, do sustento da minha família. DICA DO DIA —-> PARCEIRA, tira o piriquito velho da gaiola, e bota pra voar. O periquito velho tá querendo pegar um vento.Pra extravasar a mente e você tá nessa aí. Aproveita e bota um funk pra ele voar com empolgação. Periquito tá velho mas não tá morto. Reagi luuuuuu".

Depois do comentário da funkeira, o post acabou deletado. Em um post de Luana, uma seguidora perguntou como ela se sentia "quando aos 43 anos de idade, linda rica e mãe de três sacis cheios de saúde, seu único problema na vida é precisar colocar a periquita pra voar?". A atriz respondeu com um emoji dando risada, mas não comentou mais nada.